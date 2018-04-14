«Борода прибавила годков»: Джим Керри напугал постаревшим видом

Знаменитый голливудский актер Джим Керри сыграл много ролей в кино, но особенно запомнился зрителям харизматичным образом в фильме «Маска», где снимался вместе с Кэмерон Диаз . Но годы берут свое, красавцу уже 56 лет и его внешность изменилась. Но то, насколько сильно, можно увидеть в новой картине с его участием.

Звезда «Маски» Джим Керри напугал поклонников своего творчества постаревшим видом. Его изменившуюся внешность фанаты заметили в новом фильме «Настоящее преступление», где он выступил не комедийным актером, как его привыкли видеть, а примерил необычный образ. Керри сыграл в криминальной драме режиссера Александроса Авранаса . Джим, который запомнился на экране своей неподражаемой харизмой и улыбкой, которая не сходила с его лица, теперь играет хмурого и серьезного детектива. Примечательно, что лента была представлена на кинофестивале в Варшаве еще в 2016 году, но выходит в американский прокат только 11 мая этого года.

По сюжету Тедек (Джим Керри) расследует убийство менеджера рекламной компании, чье тело в конце обнаружили в польской реке Одер. Под подозрение попал польский писатель Кристоф Козлов, роман которого опубликовали после смерти жертвы. В книге были описаны события, который сильно напоминали детали преступления.

В сети осуждают внешность Джима Керри. Многие считают, что он постарел из-за переживаний, связанных с самоубийством его бывшей девушки, которая обвинила его в том, что он довел ее до депрессивного состояния: «Как постарел сильно, эх, никто не молодеет». «Это борода прибавила годков, без нее он отлично выглядит».

«Для роли он так состарился, это грим, я уверена». «Это он переживал, видать, за девушку свою, которая свела счеты с жизнью из-за него, потому и поседел сильно». «Да нет, он в последнее время уже не тот, что раньше». «Джим, как грустно, ты такой яркий был в молодости!»

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