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Тест: угадайте советскую киномаму по цитате
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Тест: угадайте советскую киномаму по цитате 

Letidor.ru 51 минуту назад
Фото: Letidor.ru
Их судьбы давно стали примерами нелегкой, но всегда настоящей, счастливой и честной жизни.
Добрые, искренние, простые — все эти слова, конечно, про наших любимых советских киномам. Кто не знает Надю из фильма «Любовь и голуби», Катерину из фильма «Москва слезам не верит», молоденькую Лиду из киноповести «По семейным обстоятельствам»?
Их игра с первых минут западает в самое сердце, а слова помнит наизусть не одно поколение.
С момента выхода этих кинолент в прокат прошли десятки лет, и сегодня мы решили проверить, сможете ли вы по одной цитате угадать, кому из советских киномам она принадлежит.
Фото: скриншоты из фильмов
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