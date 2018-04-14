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Алина Ланина раскрыла секрет успешной фотосессии
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Алина Ланина раскрыла секрет успешной фотосессии 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Звезда сериала «Саша Таня» на ТНТ рассказала своим подписчицам, как сделать любую фотосессию идеальной. По мнению актрисы, достаточно следовать нескольким простым советам. Во-первых, требуется хорошенько вымыться и смазать кожу лица и тела увлажняющим кремом. Важно не забыть об уходе за ногтями на руках и ногах. Алина порекомендовала хорошо выспаться и заняться любимым делом, поднимающим настроение.
Ланина посоветовала не опаздывать на фотосессию. Совам лучше выбирать более комфортное время дня. Необходимо по возможности отводить на данное мероприятие не меньше 2 часов. Алина добавила, что всегда лучше попробовать различные позы, делая селфи в зеркале, чтобы быть увереннее в кадре. Девушка считает главным условием успеха — отсутствие стремления понравиться фотографу. По ее мнению, важно в это время думать о чем-то или ком-то приятном. На фотосессии также должна играть какая-нибудь музыка, создающая настроение.
Подписчики поблагодарили актрису за советы: «Алина, спасибо за советы! Некоторые из этих лайфхаков я знала, конечно, но новые смогла оценить уже сейчас, когда попробовать их только предстоит». Алине пожелали более серьезных ролей в кино: «Почему режиссёры дают вам роли каких-то более простых девушек, а не роковых красавиц! Хотя люблю все ваши роли в фильмах!»
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