Путин поздравил лауреатов премии в области единоборств «Золотой пояс»

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Президент РФ Владимир Путин поздравил лауреатов Национальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс», а также поприветствовал всех участников, организаторов и гостей церемонии вручения. Текст телеграммы размещен в четверг на сайте Кремля.

"От души поздравляю нынешних лауреатов, желаю успехов на арене и в серьезной, востребованной работе, направленной на развитие отечественной школы единоборств, продвижение ее победных традиций", — говорится в сообщении.

Также глава государства порадовался, что в числе номинантов оказались не только спортсмены, но и тренеры и организаторы. «Ведь именно благодаря их напряженному, ответственному труду и верности профессии российские борцы достойно выступают на самых авторитетных международных соревнованиях, демонстрируют блестящую подготовку и нацеленность на результат», — добавил президент.

Двенадцатая церемония вручения премии проходит в четверг в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Организатором является Российский союз боевых искусств.