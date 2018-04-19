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Путин поздравил лауреатов премии в области единоборств «Золотой пояс»
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Путин поздравил лауреатов премии в области единоборств «Золотой пояс» 

ТАСС 39 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил лауреатов Национальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс», а также поприветствовал всех участников, организаторов и гостей церемонии вручения. Текст телеграммы размещен в четверг на сайте Кремля.
"От души поздравляю нынешних лауреатов, желаю успехов на арене и в серьезной, востребованной работе, направленной на развитие отечественной школы единоборств, продвижение ее победных традиций", — говорится в сообщении.
Также глава государства порадовался, что в числе номинантов оказались не только спортсмены, но и тренеры и организаторы. «Ведь именно благодаря их напряженному, ответственному труду и верности профессии российские борцы достойно выступают на самых авторитетных международных соревнованиях, демонстрируют блестящую подготовку и нацеленность на результат», — добавил президент.
Двенадцатая церемония вручения премии проходит в четверг в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Организатором является Российский союз боевых искусств.
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