Ещё
Собянин поздравил театральных деятелей Москвы с наградами фестиваля «Золотая маска»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Собянин поздравил театральных деятелей Москвы с наградами фестиваля «Золотая маска» 

Москва24 52 минуты назад
Фото: Москва24
«Столичные театры взяли 17 премий и специальных наград жюри „Золотая маска“ в таких основных номинациях, как лучший спектакль в балете, лучший спектакль в жанре мюзикла, лучший спектакль в опере, лучшая мужская и женская драматические роли», — написал он в своем микроблоге в Twitter.
Премии 24-го фестиваля «Золотая маска» вручили 15 апреля на Новой сцене Большого театра. По словам Собянина, столица вновь подтвердила звание центра театральной жизни. Всего победителей объявили в 37 категориях, список лауреатов читайте здесь.
Учредил премию Союз театральных деятелей РФ в 1993 году. Она охватывает все жанры театрального искусства. Одноименный фестиваль спектаклей, выдвинутых на соискание премии, — это масштабный форум, показывающий картину российской театральной действительности.
Москва24: последние новости
Актрису Еву Лонгорию увековечили на Аллее славы Мартин рассказал, какого персонажа не хватает в "Игре престолов" Российские программы ММКФ откроет фильм "Непрощенный"
 Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Что стало со звездами «Аншлага»19
Секс по-настоящему в кино
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
10 комедий, которые способны улучшить понедельник3
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение