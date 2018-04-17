Собянин поздравил театральных деятелей Москвы с наградами фестиваля «Золотая маска»

«Столичные театры взяли 17 премий и специальных наград жюри „Золотая маска“ в таких основных номинациях, как лучший спектакль в балете, лучший спектакль в жанре мюзикла, лучший спектакль в опере, лучшая мужская и женская драматические роли», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Премии 24-го фестиваля «Золотая маска» вручили 15 апреля на Новой сцене Большого театра. По словам Собянина, столица вновь подтвердила звание центра театральной жизни. Всего победителей объявили в 37 категориях, список лауреатов читайте здесь.

Учредил премию Союз театральных деятелей РФ в 1993 году. Она охватывает все жанры театрального искусства. Одноименный фестиваль спектаклей, выдвинутых на соискание премии, — это масштабный форум, показывающий картину российской театральной действительности.