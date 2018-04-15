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В Москве вручили «Золотую маску» за лучший мюзикл
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В Москве вручили «Золотую маску» за лучший мюзикл 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Лауреатом театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле» стал «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» Театра на Таганке, а Алексея Франдетти отметили за лучшую режиссерскую работу, об этом было объявлено на церемонии вручения премии в воскресенье на Новой сцене Большого театра.
"Это большая радость и большая честь для нас. Не сворачивай — так победим!" — сказала директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.
Алексея Франдетти отметили за лучшую работу режиссера. Награду ему принес мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» Театра на Таганке.
"Я хочу сказать огромное спасибо экспертному совету, членам жюри, всем, кто в меня верит и меня поддерживает", — сказал Франдетти, получая награду.
Лауреатом в номинации «Лучшая женская роль в оперетте/мюзикле» стала Анастасия Ермолаева из екатеринбургского Театра музыкальной комедии за роль в спектакле «Микадо, или город Титипу».
"Золотую маску" за лучшую мужскую роль в этой категории получил Петр Маркин за роль Суини Тодда в мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» Театра на Таганке.
Награду за лучшую работу дирижера в спектакле «Безымянная звезда» вручили Александру Новикову из Музыкального театра в Новосибирске.
"Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.
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