Жанр: драма
Год: 2017
Страна: Россия
Режиссер: Авдотья Смирнова
Сценарий: Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский
Оператор: Максим Осадчий
Кто снимался в фильме «История одного назначения»: Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Игорь Золотовицкий, Анна Михалкова, Сергей Уманов, Анна Пармас, Андрей Смирнов Сюжет фильма «История одного назначения» Поручик Григорий Колокольцов знакомится в поезде с графом Львом Николаевичем Толстым. Он рассказывает попутчику следующую историю: в одном из полков сослуживцы затравливают писаря Василия Шабунина с подачи командира Яцевича. Тот заставляет Шабунина, ведущего помимо прочего полковую бухгалтерию, исправлять цифры, чтобы скрыть крупную недостачу. Начинается расследование и крайним, разумеется, оказывается Шабунин. Во время одного из допросов Шабунин не выдерживает и бьет Яцевича по лицу. Согласно законам военного суда, за это полагается смертная казнь. 38-летний граф Толстой, потрясенный этой историей, решает выступить на военном суде в качестве адвоката обвиняемого. Но даже вмешательство знаменитого писателя не спасает Шабунина от расстрела. Интересные факты о фильме «История одного назначения»:
Фильм выйдет в прокат в сентябре 2018 года, накануне 190-летия со дня рождения великого русского писателя. Сценарий основан на реальных событиях. Основой к фильму послужила глава «Спасти рядового Шабунина» из книги литературоведа Павла Басинского «Святой против Льва». Съемки фильма проходили в Ясной Поляне, где жил Лев Николаевич Толстой, и павильонах «Ленфильма».
Трейлер фильма «История одного назначения»: https://www.youtube.com/watch?v=kMMaBcJjfi0 Кадры из фильма «История одного назначения»:
Кадр из фильма «История одного назначения»
Кадр из фильма «История одного назначения»
Кадр из фильма «История одного назначения»
Кадр из фильма «История одного назначения»
Кадр из фильма «История одного назначения»