Кино по субботам #170

Наконец-то суббота, что бы это для тебя ни значило. Если у тебя была такая же сложная неделя, как у нас, то предлагаем расслабиться за просмотром фильмов. Нам остается надеяться, что ты их не видел, а тебе — что мы не подведем. Хотя мы тебя когда-нибудь разочаровывали? То-то же!

1. «Солярис», 1972

В неделю, когда мир празднует 57 лет со дня легендарного полета советского гражданина в космос, логичным будет посмотреть не менее эпический советский фильм на ту же тему. В «Солярисе» ни слова не сказано про Юрия Алексеевича и Сергея Павловича — это самая настоящая фантастика. Но только режиссер картины — Андрей Тарковский , а значит, фильм гораздо сложнее, чем просто встреча человечества с неизвестным. Поэтому Станислав Лем , чей одноименный роман лег в основу, оказался недоволен картиной. Тарковский уделяет слишком большое внимание психологии героев и взаимоотношениям между ними, хотя Лем в первую очередь имел в виду ощущение чуждости. Тем же грешит экранизация Соденберга. Но это не помешало картине стать легендарной и войти в почетную десятку лучших фильмов, снятых на космическую тематику. И не просто так, а потому что снят блестяще и смотреть его интересно. Возможно, не все оценят и кому-то он покажется слишком нудным и местами непонятным. Но, наверное, таким и должен быть фильм, чья цель — создать пространство для мыслительной деятельности зрителя. А писать что-то про массовое помешательство ученых, работающих на покрытой океаном планете Солярис, нет смысла. Важнее причина.

2. «Леди Берд» (Lady Bird), 2017

Сирша Ронан , дай Бог тебе здоровья! Твоя аутентичная и холодная красота влюбляет и завораживает. Хотя ты не очень-то выглядишь на 23, но со времен «Милых костей» и «Искупления» ты сильно подросла и теперь можешь исполнять роли девушек постарше. Оказалось, ты стала играть еще лучше. В принципе, сюжет не блещет новизной. Ну чем может удивить история про девушку из захолустья, которая мечтает поехать в Нью-Йорк, красит волосы в вызывающе красный и просит называть себя странным именем Леди Берд? А вот черт его знает! Наверное, он удивил настроением и несколькими приятными и не очень сюжетными поворотами, о которых нельзя говорить. Все в нем такое славное (даже монашки) и жизненное: весь фильм ждешь, что главная героиня чего-то добьется, но получается не очень. Много внимания отведено отношению отцов и детей, и выглядит это тоже достаточно мило и искренне. Типичная картина, где есть над чем посмеяться, есть над чем погрустить, но главное, ее просто приятно смотреть.

3. «Запрещенный прием» (Sucker Punch), 2011

Не все картины Зака Снайдера собирают положительные отклики критиков. Но здесь с ними нельзя согласиться — отличный фильм! Так что, если не смотрел, не верь критикам. Это ни черта не волшебная сказка про фантастическую девочку, которая крошит врагов налево и направо. Трейлер обманчив: это глубокая история, чем-то напоминающая игру «Hellblade: Senua's Sacrifice». Главную героиню запирают в дурдоме, и она выдумывает свой сказочный мир, в котором составляет план побега. Да и выглядит фильм как игра: чтобы его осуществить, нужно собрать предметы, победить боссов, да и эффекты наталкивают на мысль о том, что играешь в «Alice: Madness Returns», а не смотришь фильм. И еще одним главным плюсом картины является саундтрек — до чего ж он прекрасен! Фильм вроде бы сложный в понимании, но в то же время простой. У каждого, кстати, свое восприятие. И пусть тебя не смущает, что главные герои женского пола. Рубятся дамы бодро и цинично, и само кино не про феминизм, так что смотреть можно смело.

4. «Гран при» (Grand Prix), 1966

Бесспорно, один из лучших фильмов об автоспорте. Не смотри на дату изготовления — даже сейчас сцены автогонки смотрятся впечатляюще. С «Гонкой», конечно, сравнивать нельзя, зато в плане актерской игры и личных взаимоотношений героев все несколько сильнее. А ведь оба фильма про «Формулу-1». В фильме четыре главных героя, и, что удивительно, к каждому успеваешь проникнуться симпатией. Тем более если учесть, что гонки в ту пору были гораздо опаснее, а риски расстаться с жизнью неописуемо высоки. Фильм великолепен тем, что показывает «Формулу-1» не снаружи, а изнутри. Изображается жизнь гонщиков вне гонок, их взаимоотношения, их психология. И переплетение всего этого с гонками дает в сумме очень мудрый фильм. Чего только стоит фраза: «Когда я вижу разбившийся болид, я лишь нажимаю на газ, так как знаю, что другие притормозят».

5. «Призрачная нить» (Phantom Thread), 2017