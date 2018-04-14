Стало известно, кто станет новым Терминатором

Режиссер Тим Миллер , занимающийся съемками нового фильма о Терминаторе, определился с исполнителем роли робота. Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, в образе новой модели терминатора предстанет 35-летний американский актер Гэбриел Луна . До этого его самым запоминающимся появлением на экране стала роль Призрачного гонщика из сериала «Агенты Щ. И. Т.». Кроме него, в новой кинокартине появятся актеры Маккензи Дэвис и Диего Бонета . Премьера фильма намечена на 22 ноября 2019 года.

Ранее 70-летний актер, звезда фильмов о Терминаторе и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер рассказал поклонникам о своем самочувствии.

"Я чувствую себя лучше. При всем позитивном настрое, не могу сказать, что все прекрасно, нет, пока не прекрасно", — поделился актер.