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Стало известно, кто станет новым Терминатором
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Стало известно, кто станет новым Терминатором 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Режиссер Тим Миллер, занимающийся съемками нового фильма о Терминаторе, определился с исполнителем роли робота. Об этом сообщает Deadline.
Как отмечается, в образе новой модели терминатора предстанет 35-летний американский актер Гэбриел Луна. До этого его самым запоминающимся появлением на экране стала роль Призрачного гонщика из сериала «Агенты Щ. И. Т.». Кроме него, в новой кинокартине появятся актеры Маккензи Дэвис и Диего Бонета. Премьера фильма намечена на 22 ноября 2019 года.
Ранее 70-летний актер, звезда фильмов о Терминаторе и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер рассказал поклонникам о своем самочувствии.
"Я чувствую себя лучше. При всем позитивном настрое, не могу сказать, что все прекрасно, нет, пока не прекрасно", — поделился актер.
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