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Режиссер Форман дружил со российскими кинематографистами, заявил эксперт
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Режиссер Форман дружил со российскими кинематографистами, заявил эксперт 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Милош Форман был выдающимся режиссёром двадцатого века, он дружил со многими российскими кинематографистами и всегда тепло к ним относился, рассказал РИА Новости в субботу переводчик Василий Горчаков.
Чешский и американский кинорежиссер Милош Форман, создатель фильмов «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей», скончался в США на 87-м году жизни, сообщили в субботу мировые СМИ со ссылкой на супругу режиссера Мартину.
Горчаков отметил, что судьба была жестока к режиссеру с самого детства: его отец погиб в Бухенвальде, а мать — в Освенциме. «В 1968-м, уже создав свою школу грустной комедии, после известных событий он вынужден был покинуть родную Чехословакию. Но и на новой родине он не потерялся, а вышел в число выдающихся режиссеров прошлого века. Одно перечисление его фильмов — „Пролетая над гнездом кукушки“, „Амадеус“ и многие другие — заставляет биться сердце каждого любителя кино», — сказал Горчаков.
Он рассказал, что общался с Форманом, в том числе на Московском кинофестивале. Режиссёр знал и дружил со многими российскими кинематографистами, очень тепло относился к ним.
"Когда он спросил у меня о Элеме Климове и узнал, что тот в больнице, тут же попросил отвезти его к нему. С ним было легко и интересно. Он умел смотреть поверх барьеров и видеть то, что недоступно другим. Теперь его нет… Но есть его фильмы, которые останутся с нами навсегда", — добавил собеседник агентства.
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