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Скончался кинорежиссер Милош Форман
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Скончался кинорежиссер Милош Форман 

Газета.Ru 1 час назад
Оскароносный кинорежиссер Милош Форман скончался в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни. Режиссер ушел из жизни в своем доме в городе Уоррен, штат Коннектикут, США, передает сайт argumenti.ru.
Известие о смерти Милоша Формана сообщила его супруга, Мартина Зборилова. Менеджер режиссера, Дэнис Аспланд, подтвердил это сообщение.
Милош Форман (настоящее имя Ян Томаш Форман) — чешский и американский кинорежиссер и сценарист. Он родился в чешском городе Часлав в 1932 году. Первые его картины были также сняты в Чехословакии. Однако после введения в Чехословакию с 1968 году контингента советских войск Форман не вернулся на родину из Франции, где в это время вел переговоры о сьемках нового фильма. Позже он переехал на постоянное место жительства в США.
Наиболее значимыми произведениями Милоша Формана признаны кинокартины «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Народ против Ларри Флинта». Форман является двукратным лауреатом премии «Оскар». Всего он снял 88 фильмов.
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