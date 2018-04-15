Скончался кинорежиссер Милош Форман

Оскароносный кинорежиссер Милош Форман скончался в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни. Режиссер ушел из жизни в своем доме в городе Уоррен, штат Коннектикут, США, передает сайт argumenti.ru.

Известие о смерти Милоша Формана сообщила его супруга, Мартина Зборилова. Менеджер режиссера, Дэнис Аспланд, подтвердил это сообщение.

Милош Форман (настоящее имя Ян Томаш Форман) — чешский и американский кинорежиссер и сценарист. Он родился в чешском городе Часлав в 1932 году. Первые его картины были также сняты в Чехословакии. Однако после введения в Чехословакию с 1968 году контингента советских войск Форман не вернулся на родину из Франции, где в это время вел переговоры о сьемках нового фильма. Позже он переехал на постоянное место жительства в США.