Умер чешский режиссер Милош Форман 

Чешский режиссёр Милош Форман ушел из жизни в возрасте 86 лет в США. По словам жены режиссера, Мартины Збориловой, он скончался после непродолжительной болезни, передает НСН.
Наиболее известной картиной Формана является фильм «Пролетая над гнездом кукушки», который в 1975 году завоевал пять премий «Оскар». Кроме того, режиссёр являетс обладателем «Оскара» за фильм «Амадей».
Форман также является автором картин «Призраки Гойи» (2006), «Вальмон» (1989), «Человек на Луне» (1999), «Народ против Ларри Флинта» (1996).