Умер чешский режиссер Милош Форман

Чешский режиссёр Милош Форман ушел из жизни в возрасте 86 лет в США. По словам жены режиссера, Мартины Збориловой, он скончался после непродолжительной болезни, передает НСН.

Наиболее известной картиной Формана является фильм «Пролетая над гнездом кукушки», который в 1975 году завоевал пять премий «Оскар». Кроме того, режиссёр являетс обладателем «Оскара» за фильм «Амадей».