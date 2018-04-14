Энн Хэтэуэй на съемках нового фильма, для которого она набирала вес (фото)

35-летнюю обладательницу «Оскара» Энн Хэтэуэй заметили на съемках предстоящего фильма «Отпетые мошенники», в котором она и актриса Ребел Уилсон исполняют главные роли. Съемки проходят в Лондоне.

Мировая премьера фильма «Отпетые мошенники» назначена на 29 июня, так что, вероятнее всего, на фотографиях можно увидеть съемки последних сцен и последних дублей. Картина станит ремейком одноименной версии фильма, выпущенной в 1988 году.

Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон

Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон

Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон

Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон

Напомним, что недавно Энн Хэтэуэй подверглась критике из-за того, что актриса набрала лишний вес. После этого она выложила видео с тренировки в Инстаграм и объяснила, что готовится к роли в новом фильме.