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Суперпроблемы: новый трейлер мультфильма «Суперсемейка 2»
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Суперпроблемы: новый трейлер мультфильма «Суперсемейка 2» 

Ivi.ru 48 минут назад
Фото: Ivi.ru
Студия Pixar выпустила новый трейлер мультфильма «Суперсемейка 2» о приключениях семьи супергероев. У Эластики новая работа, а Мистер Великолепный посвящает себя детям. Это непросто, потому что дочка Фиалка вступила в переходный период и на всех огрызается, а малыш Джек-Джек проявляет странные неконтролируемые суперспособности.
Первая часть «Суперсемейки» вышла еще в 2004 году. Мультфильм получил две премии «Оскар» — за лучший анимационный фильм и лучший монтаж звука.
Премьера новой части запланирована на 4 июня 2018 года.
Если подзабыли, о чем был первый мультфильм, можно пересмотреть на ivi:
Суперсемейка
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