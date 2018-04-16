Суперпроблемы: новый трейлер мультфильма «Суперсемейка 2»

Студия Pixar выпустила новый трейлер мультфильма «Суперсемейка 2» о приключениях семьи супергероев. У Эластики новая работа, а Мистер Великолепный посвящает себя детям. Это непросто, потому что дочка Фиалка вступила в переходный период и на всех огрызается, а малыш Джек-Джек проявляет странные неконтролируемые суперспособности.

Первая часть «Суперсемейки» вышла еще в 2004 году. Мультфильм получил две премии «Оскар» — за лучший анимационный фильм и лучший монтаж звука.

Премьера новой части запланирована на 4 июня 2018 года.

Если подзабыли, о чем был первый мультфильм, можно пересмотреть на ivi:

Суперсемейка