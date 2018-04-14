В США скончался кинорежиссер Милош Форман 

Двукратный лауреат «Оскара», чешский и американский кинорежиссер Милош Форман скончался в США на 87-м году жизни. По словам супруги режиссера, Мартины, он умер после недолгой болезни. Информацию о кончине режиссера, у которого был дом в штате Коннектикут, подтвердил изданию The Hollywood Reporter его менеджер Деннис Эспланд.
Уроженец Чехословакии, Милош Форман эмигрировал из страны после вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году — режиссер в тот момент находился во Франции, где вел переговоры о съемках своего первого фильма в США. Позже он переехал в Нью-Йорк. Он был награжден «Оскаром» за фильмы «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей». Среди других его картин — «Народ против Ларри Флинта» и «Человек на Луне».