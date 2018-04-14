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Терминатора в грядущем фильме Миллера и Кэмерона сыграет Гэбриел Луна
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Терминатора в грядущем фильме Миллера и Кэмерона сыграет Гэбриел Луна 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Также к актёрскому составу присоединилась звезда «Бегущего по лезвию 2049» Маккензи Дэвис.
Гэбриел Луна
Портал Deadline выяснил, что человекоподобную машину убийств в грядущем «Терминаторе» сыграет Гэбриел Луна, звезда сериала «Агенты „Щ. И. Т. “». Помимо этого, известно, что к актёрскому составу присоединились Наталья Рейес (драма The Red Elephant) и Диего Бонета («Королевы крика»).
Наталья Рейес
Среди звёзд актёрского состава — Линда Хэмилтон, сыгравшая Сару Конор в оригинальных картинах, и 70-летний Арнольд Шварценеггер, который вернётся к роли терминатора Т-800.
Диего Бонета
Вместе с ними на экране появится звезда «Бегущего по лезвию 2049» Маккензи Дэвис, которая, судя по всему, станет новым лицом франшизы. По информации Variety, она сыграет некоего солдата-убийцу с собственной миссией.
Грядущий фильм станет уже шестым в серии «Терминатор», однако по сюжету будет прямым продолжением второй части и проигнорирует события остальных эпизодов.
Режиссёром выступает Тим Миллер, а продюсирует картину Джеймс Кэмерон, к которому в 2019 году вернутся права на оригинальный фильм 1984 года.
Недавно премьеру нового «Терминатора» перенесли на четыре месяца. Фильм выйдет в ноябре 2019 года.
#терминатор #кино
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