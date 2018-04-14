Дэвид Теннант: Доктор Кто, Казанова и суперзлодей

Харизматичный и обаятельный актер Дэвид Теннант настолько мастерски перевоплощается, что даже отрицательные герои в его исполнении попадают в копилку ваших любимых персонажей. Обладатель нетипичной внешности Теннант любит гримасничать: что только не вытворяют его герои! Совсем скоро мы увидим Дэвида в амплуа маньяка в триллере «Логово монстра». Перед премьерой вспоминаем знаковые образы артиста. «Доктор Кто» «Казанова» (2005) « Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) «Бродчерч» (2013-2017) «Одинокий отец» (2010) « Джессика Джонс » (2017) «Бесит быть нормальным» (2017) «Логово монстра» (2018)

«Доктор Кто»

Дэвид Теннант в фильме «Доктор Кто»

На вопрос: «Кто такой Дэвид Теннант», в большинстве случаев вам ответят, что это десятый Доктор Кто из одноименного культового сериала. Действительно, роль в меру романтичного и сентиментального пришельца-путешественника принесла Дэвиду Теннанту известность. Но для самого актера, как оказалось, этот образ стал воплощением детской мечты. В детстве Теннант был поклонником пятого Доктора, которого сыграл Питер Дэвисон. На съемках сериала Дэвид познакомился со своей будущей женой, дочерью Питера Дэвисона, Джорджией Моффетт. Через некоторое время оба Доктора Кто породнились — разве это не прекрасно?

«Казанова» (2005)

Дэвид Теннант в фильме «Казанова»

В мини-сериале «Казанова» (2005) Дэвид Теннант перевоплотился в рокового искусителя Джакомо Казанову. Обаятельный и остроумный Дэвид Теннант соблазняет не внешностью, а харизмой и интеллектом, страстью к познаниям.

«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)

Дэвид Теннант в фильме «Гарри Поттер и Кубок Огня»

Следующей знаковой ролью актера стал эксцентричный Пожиратель смерти, сторонник Волан-де-Морта Барти Крауч-младший. Этот персонаж появился в четвертой части саги о Гарри Поттере «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005).

«Бродчерч» (2013-2017)

Дэвид Теннант в фильме «Бродчерч»

В британском детективном сериале «Бродчерч» (2013-2017) актер сыграл детектива-инспектора Алека Харди. В паре с детективом-сержантом Элли Миллер ( Оливия Колман ) они расследуют убийство 11-летнего мальчика. Поиски осложняются тем, что жители маленького городка не хотят раскрывать свои тайны.

«Одинокий отец» (2010)

Дэвид Теннант в фильме «Одинокий отец»

Публика еще больше полюбила Теннанта за роль Дэйва в сериале «Одинокий отец» (2010). Это история о вдовце, который внезапно потерял жену и вынужден в одиночку воспитывать нескольких детей. «Одинокий отец» доказал, что Теннант хорош не только в злодейском амплуа.

«Джессика Джонс» (2017)

Дэвид Теннант в фильме «Джессика Джонс»

Актерские способности Теннанта также пригодились и в киновселенной Marvel. В сериале Netflix «Джессика Джонс» артист сыграл врага Джессики Джонс и Люка Кейджа — Пурпурного человека (также известного как Зебедайя Киллгрейв). Тело Пурпурного человека производит феромоны, которые воздействуют на сознание других людей. С их помощью Пурпурный человек может манипулировать другими людьми. Что-что, а интриги и манипуляции в исполнении Теннанта просто великолепны.

«Бесит быть нормальным» (2017)

Дэвид Теннант в фильме «Бесит быть нормальным»

В 2017 году актёр сыграл очень яркую роль в независимом британском фильме Роберта Маллана «Бесит быть нормальным». Его персонаж — шотландский психиатр, решивший реформировать методы лечения пациентов. Однако коллеги смотрят на его способы работы как на нечто опасное и неправильное. Но решительный доктор знает, что делает.

«Логово монстра» (2018)

Дэвид Теннант в фильме «Логово монстра»

В грядущем триллере «Логово монстра» Девид Теннант перевоплотился в богатого психопата. У себя дома он держит заложницу. В один прекрасный день к нему в дом попадает грабитель, который находит девушку и рассказывает все полиции. Но для психопата происходящее превращается в увлекательный квест, в котором он будет диктовать условия игры. Оценить игру Дэвида Теннанта можно будет 19 апреля: в этот день состоится премьера триллера «Логово монстра».