Биография Милоша Формана

Американский режиссер и сценарист чешского происхождения Милош Форман (Milos Forman), настоящее имя Ян Томаш Форман (Jan Tomas Forman), родился 18 февраля 1932 года в чешском городе Чаславе.

Он был третьим сыном в семье учителя. Отец во время Второй мировой войны (1939-1945) был членом подпольной группы сопротивления, был арестован гестапо, скончался в лагере смерти Бухенвальд. Мать погибла в Освенциме. После войны Милош Форман узнал, что его биологическим отцом является архитектор Отто Кон, который эмигрировал в Америку.

Во время войны Милош жил у своей тети, затем его взяла на воспитание семья директора местной газовой компании в Чаславе.

Учился в школе-интернате в Подебрадах. С ним учились будущий президент Чехии Вацлав Гавел , будущий кинорежиссер Иван Пассер , а также братья Йозеф и Цтирад Машиновы, ставшие деятелями антикоммунистического подполья Чехословакии.

Милош Форман окончил факультет кино и телевидения Пражской академии изящных искусств FAMU.

С середины 1950-х годов он выступал в качестве сценариста и принимал участие в создании первых программ театра «Латерна Магика».

В 1963 году как режиссер дебютировал документальным фильмом «Конкурс» (Audition). В 1964 году Форман снял полнометражный фильм «Черный Петр» (Cerný Petr), шокировав зрителей и руководителей кинематографии Чехословакии документально переданной атмосферой жизни «низов». Фильм завоевал первую премию на Международном кинофестивале в Локарно.

Последующие картины Формана «Любовные похождения блондинки» (Lasky Jedne Plavovlasky, 1965) и «Бал пожарных» (Hori, Ma Panenko, 1967) стали революционным событием в жизни кино ЧССР, а самого режиссера сделали лидером так называемой «чешской волны».

После 1968 года переехал в США.

В 1971 году в США он снял фильм «Отрыв» (Taking off), который был отмечен Гран-при Каннского кинофестиваля.

Его следующей киноработой стал эпизод о десятиборцах в документальном фильме «Видения восьмерых» (Visions of eight, 1972) об Олимпиаде в Мюнхене.

Одной из лучших картин Формана признана драма «Пролетая над гнездом кукушки» (One Flew Over The Cuckoo's Nest, 1975), снятая по повести Кена Кизи . Фильм получил пять премий «Оскар» за режиссуру, сценарий, лучшее исполнение мужской и женской ролей и в номинации «Лучший фильм».

Затем он снял экранную версию известного бродвейского мюзикла «Волосы» (Hair, 1979) и драму «Рэгтайм» (Ragtime, 1981). Последний из них получил восемь номинаций премии «Оскар».

В 1984 году Форман выпустил экранизацию пьесы Питера Шеффера «Амадей» (Amadeus), интерпретировав поединок Моцарта и Сальери как непримиримый и вечный конфликт между традицией и посредственностью с одной стороны, свободой и гением — с другой. Картина завоевала восемь премий «Оскар», в том числе как лучший фильм, за режиссуру, сценарий, костюмы; четыре премии «Золотой глобус», четыре премии BAFTA, премию «Сезар».

В 1989 году он снял картину «Вальмон» (Valmont) по мотивам известного эпистолярного романа «Опасные связи» Шодерло де Лакло. После нескольких лет вынужденного простоя режиссер вновь привлек к себе внимание противоречивой лентой «Народ против Ларри Флинта » (The People vs. Larry Flynt, 1996). Кинолента была дважды номинирована на премию «Оскар», получила две премии «Золотой глобус», премию Берлинского международного кинофестиваля и ряд других наград.

Следующей работой режиссера стал фильм «Человек на луне» (Man on the Moon, 1999) — история эксцентричного американского комика Энди Кауфмана, ставившего эксперименты над зрителями, чья жизнь и даже смерть превращались в провокационные шоу.

В 2006 году Форман снял историческую драму о судьбе испанского художника Франциско Гойи «Призраки Гойи» (Goya's Ghosts).

В 2009 году выпустил мюзикл «Хорошо оплаченная прогулка» (Dobře placená procházka) — запись одноименной джазовой оперы, которую он поставил в 2007 году в Национальном театре в Праге вместе со своими сыновьями Петром и Матеем.

Ко всем своим фильмам Форман написал сценарии.

Он выступил также продюсером короткометражного фильма «Любовные грезы» (Dreams of Love, 1990) и казахской картины «Кочевник» (Warrior, 2006).

Также Форман сыграл роли в фильмах «Ревность» (Heartburn, 1986), «Сохраняя веру» (Keeping the Faith, 2000), «Возлюбленные (Beloved, 2011).

Творчество Милоша Формана было отмечено многочисленными престижными наградами. Он был удостоен премий МКФ в Локарно (1964), Каннского кинофестиваля (1971), двух премий „Оскар“ (1976, 1985), трех премий „Золотой глобус“ (1976, 1985, 1997), а также премий BAFTA (1977), „Сезар“ (1985), двух призов Берлинского международного кинофестиваля (1997, 2000), премий Международной кинофестиваля в Карловых Варах (1997), МКФ в Сан-Франциско (2000), МКФ в Токио (2006), кинофестиваля в Цюрихе (2010) и др.

Режиссер трижды получал высшую награду Гильдии режиссеров США (1976, 1985, 2013).

Милош Форман был женат третьим браком на Мартине Форман. Его первой супругой была актриса Яна Брейхова , второй — актриса Вера Кресадлова

Режиссер — отец двух пар близнецов от второго и третьего браков. В 1964 году у него родились сыновья Петр и Матей, в 1998 году — Эндрю и Джеймс. Старшие сыновья также связали свою жизнь с кино и театром — Петр стал актером и режиссером, а Матей — актером и сценаристом.

14 апреля 2018 года мировые СМИ со ссылкой на супругу режиссера Мартину сообщили, что Милош Форман скончался в США на 87-м году жизни.