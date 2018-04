Биография Милоша Формана 

Он был третьим сыном в семье учителя. Отец во время Второй мировой войны (1939-1945) был членом подпольной группы сопротивления, был арестован гестапо, скончался в лагере смерти Бухенвальд. Мать погибла в Освенциме. После войны Милош Форман узнал, что его биологическим отцом является архитектор Отто Кон, который эмигрировал в Америку.

Во время войны Милош жил у своей тети, затем его взяла на воспитание семья директора местной газовой компании в Чаславе.

Милош Форман окончил факультет кино и телевидения Пражской академии изящных искусств FAMU.

С середины 1950-х годов он выступал в качестве сценариста и принимал участие в создании первых программ театра «Латерна Магика».

В 1963 году как режиссер дебютировал документальным фильмом «Конкурс» (Audition). В 1964 году Форман снял полнометражный фильм «Черный Петр» (Cerný Petr), шокировав зрителей и руководителей кинематографии Чехословакии документально переданной атмосферой жизни «низов». Фильм завоевал первую премию на Международном кинофестивале в Локарно.

Последующие картины Формана «Любовные похождения блондинки» (Lasky Jedne Plavovlasky, 1965) и «Бал пожарных» (Hori, Ma Panenko, 1967) стали революционным событием в жизни кино ЧССР, а самого режиссера сделали лидером так называемой «чешской волны».

После 1968 года переехал в США.

В 1971 году в США он снял фильм «Отрыв» (Taking off), который был отмечен Гран-при Каннского кинофестиваля.

Его следующей киноработой стал эпизод о десятиборцах в документальном фильме «Видения восьмерых» (Visions of eight, 1972) об Олимпиаде в Мюнхене.

Одной из лучших картин Формана признана драма «Пролетая над гнездом кукушки» (One Flew Over The Cuckoo's Nest, 1975), снятая по повести Кена Кизи . Фильм получил пять премий «Оскар» за режиссуру, сценарий, лучшее исполнение мужской и женской ролей и в номинации «Лучший фильм».