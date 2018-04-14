Москвичи увидят костюмы и реквизит из советских фильмов

В пятницу, 13 апреля, в Культурном центре Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке открылась выставка « "Ленфильм" . Первый век», на которой представлены афиши, реквизит и костюмы из разных фильмов — от классической «Золушки» до современной «Птицы». Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе киностудии.

Посетители могут прикоснуться к уникальным экспонатам, которые ранее можно было видеть только на экране.

Также на Лубянку привезли печатную машинку героини Елены Сафоновой из «Зимней вишни», пулемет «Максим» из «Свадьбы в Малиновке». Еще один интересный экспонат — чемоданчик героя Кирилла Плетнева из исторического детектива «Три дня до весны», в котором находилась переносная лаборатория, — точная копия чемодана образца 1943 года, хранящегося в музее Военно-медицинской Академии. Реквизиторы картины приехали туда с рулеткой, фотоаппаратом, измерили каждую скляночку, баночку, пробирочку. Нарисовали детальный эскиз и передали его умельцам, способным изготовить подобный короб. А сами, тем временем, отправились на поиски недостающих предметов. То, что не удалось обнаружить, заказывали в стеклодувной мастерской.

Работать выставка будет до конца мая.

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