Москвичи увидят костюмы и реквизит из советских фильмов 

В пятницу, 13 апреля, в Культурном центре Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке открылась выставка «"Ленфильм". Первый век», на которой представлены афиши, реквизит и костюмы из разных фильмов — от классической «Золушки» до современной «Птицы». Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе киностудии.
Посетители могут прикоснуться к уникальным экспонатам, которые ранее можно было видеть только на экране.
Так, на Лубянку привезли семнадцать интереснейших костюмов, в которых снимались Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Иван Охлобыстин, Юрий Богатырев, Иннокентий Смоктуновский, Анастасия Вертинская. На выставке можно полюбоваться и на наряды из фильма «Золушка». Костюмов из этой сказки сохранилось немного. Ведь большинство из них использовались не в одном кинопроекте, а, значит, перешивались, переделывались, да и просто приходили в негодность. Например, основа платья придворной, специально пошитого для «Золушки», осталась оригинальной, а верхняя юбка, нашивки и декор добавлены на съемках других картин, в том числе и «Снежной королевы».
Также на Лубянку привезли печатную машинку героини Елены Сафоновой из «Зимней вишни», пулемет «Максим» из «Свадьбы в Малиновке». Еще один интересный экспонат — чемоданчик героя Кирилла Плетнева из исторического детектива «Три дня до весны», в котором находилась переносная лаборатория, — точная копия чемодана образца 1943 года, хранящегося в музее Военно-медицинской Академии. Реквизиторы картины приехали туда с рулеткой, фотоаппаратом, измерили каждую скляночку, баночку, пробирочку. Нарисовали детальный эскиз и передали его умельцам, способным изготовить подобный короб. А сами, тем временем, отправились на поиски недостающих предметов. То, что не удалось обнаружить, заказывали в стеклодувной мастерской.
Работать выставка будет до конца мая.
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