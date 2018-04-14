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Ольга Шелест опубликовала семейное фото со звездой Голливуда
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Ольга Шелест опубликовала семейное фото со звездой Голливуда 

Russianshowbiz.info 31 минуту назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известная телеведущая Ольга Шелест рассказала, как случайно встретила с мужем актера Джонни Ли Миллера.
Вместе со своим мужем и другом-фотографом Шелест сидела в одной из нью-йоркских кофеен, разговаривая про сериалы. «Обсудили Trust Дэнни Бойла и какой он гениальный режиссёр, вспомнили его Trainspotting и что все эти мальчишки актеры стали мега звёздами. Юэн МакГрегор! Юэн Бремнер! Джонни Ли Миллер — самый наикрутейший Шерлок», — рассказала Шелест.
Муж Ольги отметил, что Джонни Ли Миллер живет в Нью-Йорке, и в этот момент известный актер заходит в кофейню. «Ну мы его тут же под рученьки, давай наперебой рассказывать, что как забавно, только что о вас говорили и вот вы тут», — отметила телеведущая. «Посмеялись, сфоткались, пожали руки и отпустили Джонни с миром, новые дела расследовать. А он наверное подумал: Crazy Russians, thanks God I’m alive! И руки помыл на всякий случай, а то мало ли, полоний или какая другая бяка. Вот бывает же такое!» — пошутила Шелест.
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