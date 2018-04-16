Фантастический боевик «Рэмпейдж» лидирует в российском кинопрокате

Фантастический боевик «Рэмпейдж» режиссёра Брэда Пейтона занял первое место по кассовым сборам в РФ и СНГ за прошедшие выходные. Фильм собрал 182 млн рублей, следует из предварительных данных портала kinobusiness.com.

Лента рассказывает о вышедшем из-под контроля генетическом эксперименте, после чего модифицированные хищники превращают в руины Северную Америку, а приматолог Дэвис Окойи пытается изобрести антидот, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и спасти своего друга Джорджа, который превратился в яростного монстра — самца гориллы.

На втором месте по сборам оказался фильм ужасов «Тихое место», лента собрала 122,1 млн рублей, потеснив лидера прошлой недели «Гоголь. Вий» на третью позицию. Российская картина собрала 98,9 млн рублей.