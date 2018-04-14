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Стало известно, кто станет новым Терминатором
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Стало известно, кто станет новым Терминатором 

Рамблер 7 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Агенты Щ.И.Т."
Издание Deadline сообщает, что роль новой модели терминатора в перезапуске знаменитого фильма Джеймса Кэмерона сыграет звезда сериала «Агенты Щ. И. Т.» Габриэль Луна.
Какого именно робота воплотит на экране Луга, не разглашается, как не знают зрители пока и о том, на стороне добра или зла ему предстоит сражаться.
Напомним, что новая картина станет прямым продолжением фильма «Терминатор 2: Судный день», проигнорировав все последующие части. Таким образом Джеймс Кэмерон планирует вернуть франшизу в правильное, на его взгляд, русло.
Кстати, режиссером нового «Терминатора» станет вовсе не Кэмерон. Над фильмом будет работать Тим Миллер, создатель «Дэдпула». Джеймс Кэмерон выступит в роли продюсера.
Съемки новой картины должны стартовать в июне этого года, а премьеру планируют на 22 ноября 2019 года. В знакомых ролях зрители увидят Линду Хэмилтон и Арнольда Шварценеггера.
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