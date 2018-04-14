Стало известно, кто станет новым Терминатором

Издание Deadline сообщает, что роль новой модели терминатора в перезапуске знаменитого фильма Джеймса Кэмерона сыграет звезда сериала «Агенты Щ. И. Т.» Габриэль Луна.

Какого именно робота воплотит на экране Луга, не разглашается, как не знают зрители пока и о том, на стороне добра или зла ему предстоит сражаться.

Напомним, что новая картина станет прямым продолжением фильма «Терминатор 2: Судный день», проигнорировав все последующие части. Таким образом Джеймс Кэмерон планирует вернуть франшизу в правильное, на его взгляд, русло.

Кстати, режиссером нового «Терминатора» станет вовсе не Кэмерон. Над фильмом будет работать Тим Миллер , создатель «Дэдпула». Джеймс Кэмерон выступит в роли продюсера.