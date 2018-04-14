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95 лет со дня рождения Лидии Вертинской
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95 лет со дня рождения Лидии Вертинской 

RT на русском 28 минут назад
14 апреля 2018 года советской и российской актрисе и художнику Лидии Вертинской исполнилось бы 95. В 17 лет она познакомилась в Шанхае со своим будущим мужем Александром Вертинским, а в 1943 году их семья переехала в Москву. В 1955-м она окончила факультет живописи Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова и устроилась на полиграфический комбинат. Вертинская не собиралась становиться актрисой, однако всё изменил случай. Советский кинорежиссёр Александр Птушко предложил ей роль в фильме «Садко». За свою карьеру она сыграла в пяти кинокартинах, среди которых — «Королевство кривых зеркал», «Дон Кихот» и «Новые приключения Кота в сапогах». После ухода из кино Лидия Владимировна продолжила работать художником. Умерла артистка в возрасте 90 лет.
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