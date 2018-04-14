T2: Trainspotting 

Великобритания. 2017. Реж. Дэнни Бойл В начале было… Нет, не фильм, а книга. Около двух лет назад я сильно заинтересовался творчеством современного писателя-постмодерниста Ирвина Уэлша. И сказать, насколько сильно я увлекся его творчеством — не сказать ничего. Ирвин пишет про низшие слои общества неудачников, наркоманов, про дно общества, при этом вкладывает в свои произведения дыхание настоящей жизни. Запретных тем в его творчестве нет, что иллюстрирует его дебютный роман «Трейнспоттинг», более известный нам как «На игле», да и массам больше известна не книга, а художественный фильм 1996 года от Денни Бойла. С молодыми, уже многим знакомыми актёрами Юеном МакГрегором, Джонни Ли Миллером и Юеном Бриммером. Фильм до сих пор обладает культовым статусом во многом из-за бескомпромиссности и откровенности жизни наркоманов. Хотя, правильнее сказать, наркомана, так как в отличие от книжного первоисточника, который фокусировался на большой компании торчков, где каждому герою уделялось много времени и где психология каждого раскрывалась на полную, экранизация сосредоточилась на одном лишь Марке Рентоне, вынеся его ключевой фигурой. Это, оглядываясь, было вполне разумным решением, ибо 400 страниц, которые ведают о шести-восьми людях, сложновато вместить даже в двухчасовой фильм, при том Денни Бойл чуть ли не дебютировал в режиссуре. Поэтому в центр встал молодой Юен МакГрегор в роли Рентона, а по бокам — самые близкие персонажи из книги: Сик бой, Беггби и Спад. И это выстрелило бесспорно: из всех топов фильмов с социальным подтекстом «Трейнспоттинг» будет в первой десятке или тройке уж точно. Феноменальность фильма лично я рассматриваю не только в жёстком подтексте и отсутствии рамок, а и во многих режиссерских и операторских приемах: в культовых сценах типа психоделического трипа Марка во время ломки с ползающим трупом младенца по потолку или его погружение в туалет как в океан выглядели тогда необычно и свежо. А монолог из оригинальной книги «Выбери жизнь», в которой Марк высказывает неприятие к самому понятию жизни, но потом все же выбирает её, поскольку лучше выбрать жизнь, чем страдание для себя и других, цитируется до сих пор в различных культурных произведениях. Этот фильм был взрывом, и мне он не очень нравится во многом из-за большой любви к первоисточнику, так как кино я смотрел после прочтения и ожидал куда большего, чем экранизация просто физически могла мне предложить. Я это понимаю и принимаю, однако мне было мало самого наполнения. Но, к счастью, в прошлом году спустя двадцать лет вышло продолжение, которое и дало мне то, чего не хватало, и даже больше. Одна из причин культа перед вами. Фильм горазд на сцены типа этой. (Кстати известный монолог о выборе жизни, в книжном первоисточнике был после этого трипа.) Или этой. (На смену жгучему натурализму книги, Бойл привнес море символизма. Море в унитазе, да.) «Т2: Трейнспоттинг» — фильм, который, казалось бы, опоздал на десяток лет, ибо все на это указывает. Ирвин Уэлш ещё в далеком 2003 году написал продолжение под названием «Порно», а вот с экранизацией у Бойла не ладилось. И вот наконец-то к процессу приступили пару лет назад, написав новый оригинальный сценарий, сделав полноценное продолжение двадцать лет спустя. А получилось ли продолжить культ? Нет. Но никто и не хотел продолжать культ. Ведь перед нами те же герои, но их цель не диктовать течение времени, как это было раньше: их цель выбрать жизнь. На самом деле о сиквеле куда более предпочтительнее говорить, что фильм о героях, ведь на этот раз заматеревший и опытный Денни Бойл, на чьём счету не один культовый фильм, наконец, полностью уловил суть оригинальной книги и рассказал обо всех ключевых персонажах подробно и детально. Хоть Рент все ещё стоит во главе, времени на два часа хронометража у него едва ли больше, чем у Саймона, Вероники, Спада и Беггби. Постарели ребята. Хотя часть их старости ещё лежит на гримёрах. Погуглите фотки Роберта (Бегби) Карлайла, удивитесь. Но теперь мы можем сделать паузу и обратить внимание на всех ключевых персонажей. Марк Рентон — главный герой первого фильма, первый из всех, кто решил порвать с наркотиками и выбрать жизнь. В конце первого фильма вся компания поехала из родного Единбурга в Лондон продать крупную партию героина и получила 16 тысяч фунтов. Соответственно, сумму планировалось разделить на четверых, по 4 тысячи каждому, но Марк решил забрать деньги себе, оставив лишь долю Спаду, потому что очень того любил, тем самым выбрав жизнь, и исчез на двадцать лет. Саймон — лучший друг Марка который обладал огромным самомнением, но в итоге получил бизнес от родни, содержит тёткин паб. Беггби — агрессивный мужчина, который очень плохо держит себя в руках, отчего уже двадцать лет сидит в тюрьме. Спад — абсолютно тихий и мирный, ранее семейный человек, но от пристрастия к наркотикам разрушил отношения с женой и сыном; на момент начала фильма думает о суициде, ибо не может перестать пускать по вене, понимая, что этим ранит свою семью. В самом фильме фигурируют в основном Марк, Саймон, Вероника (девушка Саймона, с которой они пытались шантажировать влиятельных личностей, создавая на тех компромат) и Спад. На фоне истории их встречи параллельно разворачивается сюжетная линия сбежавшего из тюрьмы Беггби, который желает отмщения Марку за предательство, выступая эдаким антагонистом фильма. И самое ценное, что и выделяет этот фильм не только на фоне первой части, но и многих других — он к каждому персонажу подходит с очень личными проблемами, и показывает их решение и развитие. И если первая часть не имела рамок приличия, то вторая не имеет рамок в том, что не стесняется заглядывать прямо в душу и суть каждого персонажа, и делает это очень естественно и не наигранно. Герои встречаются после разлуки, ссорятся, мирятся, закатывают новые авантюры. И огромный спектр эмоций просто переходит из фильма на зрителя и захватывает так, что складывается впечатление, будто ты смотришь на родных тебе героев, на своих друзей. « Герои встречаются после разлуки, ссорятся, мирятся, закатывают новые авантюры. » Ведь по сути, для дружбы время не помеха, друзья остаются на всю жизнь. А известный монолог Марка о выборе жизни прошёл с ним через эти двадцать лет, и вот к какому выводу он пришёл: «Выбери дизайнерское белье в тщетной попытке вдохнуть новую жизнь в ваши почившие отношения. Выбери сумки, выбери модные туфли кашемир и шелк, чтобы почувствовать то, что выдают за счастье. Выбери айфон, сделанный китаянкой, которая вышла из окна, и сунь его в пиджак, сшитый в далекой южно-азиатской душегубке. Выбери Фейсбук, Твиттер, Снепчат, Инстаграм и тысячи других способов поливать желчью тех, кого не знаешь. Выбери посты в соцсетях. Расскажи миру о том, что ты ел на завтрак в надежде, что кому-то не посрать… Встречу со старой зазнобой и надейся, что ты-то уж выглядишь лучше, чем она. Выбери лайф-блогинг с первой дрочки до последнего вздоха. Общение сейчас — это просто набор нолей и единиц. Выбери десять вещей, которые не знал о звездах и их операциях. Выбери вопли про аборты, шутки про насилие, slut-shaming, порноместь и бесконечный поток женоненавистничества. Выбери то, что в „11 сентября“ виноват сионистский заговор. Выбери почасовую оплату, два часа пересадок до работы и ту же участь для своих детей, только хуже, и жалей, что вообще их когда-то завел. А потом откинься и заглуши боль неизвестной дозой мутного дерьма, забодяженного на вонючей кухне. Выбери бесконечное сожаление, что не прожил жизнь иначе. Выбери не учиться на своих ошибках. Выбери ту же заезженную пластинку. Выбери медленно, с наслаждением проглатывать то, что у тебя есть, а не биться за то, чего хочешь. Довольствуйся малым, но с лицом победителя. Выбери разочарование и утрату любимых людей, вместе с которыми каждый раз умирает и часть тебя. Пока не увидишь однажды, что постепенно часть за частью ушло все, и от тебя самого уже ровным счетом ничего не осталось. Выбери будущее, выбери жизнь». Выбери будущее, выбери жизнь. А что в заключении? Во время прочтения этой статьи, я попробовал отчётливо показать за что люблю этот фильм. Здесь не было анализа и критики. Творчество Ирвина в данном ключе, я обязательно разберу, позже. К этому писателю, мы с тобой, дорогой читатель вернёмся неоднократно. А сейчас, я с удовольствием пролетел по своим воспоминаниям о прекрасном фильме, и не менее замечательных книгах. Спасибо, что составил мне компанию. Всего хорошего, выбирайте жизнь и хорошие фильмы. «Я знаю как её назвать..» #кино