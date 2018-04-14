Козловский: «На съёмках Савин летал рыбкой 28 раз»

Конечно же, вопросы на пресс-конференции к выходу фильма «Тренер» были адресованы не только Даниле Козловскому , но и другим участникам, сообщает корреспондент "Евро-Футбол.ру" Иван Кершнер. Так у Ирины Горбачёвой спросили про тему безответный любви в фильме, на что ей удалось легко и с юмором ответить, что она есть, и её пытались спрятать от зрителя, чтобы она была на уровне догадок. Андрей Смоляков поразил всех своими знаниями о фильмах, связанных непосредственно с футболом. Когда было отмечено, что сложно вспомнить хоть один хороший фильм о футболе, он не раздумывая и секунды, произнёс названия и зарубежного представителя, и отечественного ("Удар головой" и " В начале игры"). Ольга Зуева рассказала, как пришло вдохновение у Данилы на создание фильма. Виталий Андреев поведал о том, какими усилиями футбольные сцены получились как в жизни. Данила добавил, что за рубежом профессиональные игроки в футбол были поражены игрой Виталия в роли Зуева, что им даже захотелось заполучить такого игрока в сборную.

Было сказано пара слов о персонаже Ирины Горбачёвой — Ларе. О том, что такой персонаж действительно был в реальной жизни. Финальный эпизод с её участием имел место быть на реальном матче.

Затем было дано множество разъяснений по поводу темы отца и сына, так как она интересна и является одной из ведущих в фильме. Но, вернёмся к футболу в фильме:

— Каково было работать с реальными футболистами? Там ведь был и Алан Гатагов , и Дмитрий Сычёв . И как вы выбирали себе позицию на поле, может, исходя из позиций своих кумиров, или где было удобнее играть?

— У меня потрясающий опыт работы с профессиональными футболистами. Во-первых — это адский труд по 12 часов, выполнять сложные элементы, когда у тебя режиссёр сумасшедший и добивается, чтобы не компьютерная графика рисовала мячи, а чтобы ты сам попадал в крестовины, в девятки, в перекладины. Один раз подошёл к Диме и сказал: «Мне нужно, чтобы ты попал в перекладину». Он так на меня посмотрел, в общем, вполне себе правильно — как на умалишенного. Но, сказал: «Хорошо, я попробую». Мы на это потратили несколько часов, практически уничтожили в этом месте фантастическую поляну стадиона «Краснодар», но Дима попал в перекладину. Вот так работали все футболисты. Так работал Дима Сычёв, так работал Алан Гатагов, Сослан Гатагов , так работал Влад Хатаженков, так работал Ринат Соколов, наш «марокканец», так работали ребята других профессиональных команд, работал Женя Савин, который сделал 28 дублей удара головой, забивая свой второй гол, 28 дублей! Только один раз после дубля 16-17, когда он на меня посмотрел, я понял, что он немножко поплыл, и я так:

— Женечка, может какую-то паузу?

— Если не сложно, то, может, 2 минуты передохнём?

Человек летал рыбкой 28 раз. Вот так они работали, они все по непонятным для меня причинам, без всякого кокетства, верили в эту историю и хотели, чтобы у нас всех всё получилось. Поэтому они работали по ночам, они работали в мороз, у них были адские нагрузки.