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Найден новый «терминатор» для съемок со Шварценеггером
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Найден новый «терминатор» для съемок со Шварценеггером 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Голливуд назвал имя нового исполнителя роли в фильме «Терминатор‐6» с участием Арнольда Шварценеггера. Киборгом станет 35‐летний актер Гэбриел Луна, прославившийся по фильмам «Призрачный гонщик» и «Щ. И. Т». Об этом рассказал режиссер Тим Миллер в эксклюзивном интервью изданию Deadline.
Он уже начал подготовку к съемкам. В продолжении легендарной трилогии также сыграет Линда Хэмилтон (Гамильтон). О том, какую роль исполнит сам Шварценеггер, создатели хранят молчание.
Ожидается, что фильм начнут снимать этим летом, сценарий пока засекречен. Известно только, что сроки выхода картины перенесли с лета 2019 года на осень.
Режиссер Миллер занимается перезапуском популярной франшизы под контролем Джеймса Кэмерона. Гэбриел Луна известен в основном телевизионными проектами.
Ранее режиссер культового боевика сообщил, что отдал мексиканскому актеру и певцу Диего Бонете одну из главных ролей. Говорят, что в Мексике искали актера для роли злодея.
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