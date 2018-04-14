Найден новый «терминатор» для съемок со Шварценеггером

Он уже начал подготовку к съемкам. В продолжении легендарной трилогии также сыграет Линда Хэмилтон (Гамильтон). О том, какую роль исполнит сам Шварценеггер, создатели хранят молчание.

Ожидается, что фильм начнут снимать этим летом, сценарий пока засекречен. Известно только, что сроки выхода картины перенесли с лета 2019 года на осень.

Режиссер Миллер занимается перезапуском популярной франшизы под контролем Джеймса Кэмерона . Гэбриел Луна известен в основном телевизионными проектами.

Ранее режиссер культового боевика сообщил, что отдал мексиканскому актеру и певцу Диего Бонете одну из главных ролей. Говорят, что в Мексике искали актера для роли злодея.