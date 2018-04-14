В продолжении знаменитого фильма роль Терминатора исполнит не Шварценеггер, а Луна

В продолжении знаменитого голливудского фильма «Терминатор», в котором примет участие и Арнольд Шварценеггер , роль киборга досталась Габриэлю Луне, заявил сегодня режиссер картины Тим Миллер

Луна известен по фильмам «Щ. И. Т» и «Призрачный гонщик». В других ролях нового «Терминатора» будут заняты Линда Хамильтон, Наталья Рейс и Диего Бонета. Информация о том, какую роль в новой картине исполнит Арнольд Шварценеггер, пока хранится в тайне.

Съемки начнутся летом этого года, фильм должен выйти на экраны осенью 2019 года.