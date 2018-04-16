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Автор «Игры престолов» пожелал вернуть в сериал жуткого персонажа
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Автор «Игры престолов» пожелал вернуть в сериал жуткого персонажа 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американский писатель Джордж Мартин назвал персонажа саги «Песнь льда и пламени», которого он бы воскресил в сериале «Игра престолов». Его слова передает портал Cinemablend.
Мартин заявил, что в шоу необходимо вернуть леди Винтерфелла Кейтилин Старк, которая, по его словам, играет чрезвычайно важную роль в его книгах. «В моих произведениях персонажи могут воскреснуть. После того, как Кейтилин возвращается в виде Бессердечной леди, она превращается в мстительного и безжалостного убийцу. Она присутствует в шестой книге и играет важную роль во всей саге», — объяснил он.
Писатель подчеркнул, что, если бы он мог повлиять на сценарий сериала, то вернул бы в него именно Кейтилин Старк. Леди Винтерфелла, жена Неда Старка, которую сыграла Мишель Файрли, погибла в третьем сезоне «Игры престолов».
С 1996 года Мартин выпустил пять романов саги «Песнь льда и пламени». В июле он анонсировал две новые книги. Произведения американского писателя легли в основу сериала «Игра престолов». В феврале Мартин объявил, что не собирается выпускать шестую часть «Песни льда и пламени» в 2018 году, как планировалось ранее. Книга получит название «Ветра зимы».
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