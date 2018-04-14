Джордж Р. Р. Мартин: «Больше всего я бы хотел вернуть Бессердечную в сериал»

Писатель на протяжении нескольких лет сокрушается, что в телеадаптации нет одного из персонажей его романов.

В материале есть спойлер к книге касательно Бессердечной.

Так, в 2015 году в интервью Entertainment Weekly Мартин отметил, что роль Бессердечной в книге очень важна.

Бессердечная играет свою роль в книгах. Значимая ли эта роль и интересная… Думаю, да. В противном случае я бы не добавил эту героиню. Я хотел показать, как сильно страдания и смерть изменили её.

В 2016 году на встрече с фанатами автор романов вновь вспомнил о Бессердечной. Он сказал, что её вырезали из сюжета сериала, а он ничего с этим не может поделать, потому что не занят в производстве.

Год назад Мартин заявил, что решение Бениоффа и Уайсса убрать из сценария Бессердечную было первым серьёзным отступлением от сюжета его книг. Писатель пытался с ними спорить, но это не принесло результата.

В недавнем интервью изданию Esquire China, Мартин вновь вспомнил о Бессердечной. По его словам, больше всего он бы хотел вернуть её в телешоу.

В книгах героев можно воскресить. После того как Кейтилин воскресает в образе Бессердечной, она предстаёт мстительной и хладнокровной убийцей. В шестой книге, которую я продолжаю писать, она очень важный персонаж. Больше всего я бы хотел вернуть эту героиню в сериал.

В данный момент Мартин занят двухтомной энциклопедией «Огонь и кровь», после которой планирует вернуться к «Ветрам зимы» — шестой книги из серии романов.

В 2019 году должна состояться премьера финального восьмого сезона «Игры престолов», который подведёт итог сериалу, выходящему с 2011 года.

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