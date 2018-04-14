Призрачный гонщик станет новым Терминатором

Как уже известно, к своим образам вернутся Арнольд Шварценеггер Линда Хэмилтон , хотя, по слухам, их вклад в происходящее будет скромным. Роль профессиональной наемницы доверили Маккензи Дэвис («Чёрное зеркало», эпизод «Сан-Джуниперо»). А главную роль в новой трилогии «Терминатор» сыграет колумбийская актриса Наталья Рейес («Кумбия ниндзя», «Продавщица роз»). Её героиня Дани окажется в центре противостояния между людьми и машинами вместе с братом (Диего Бонета). Актёры уже готовятся к съёмкам, которые должны начаться в мае.

Наталья Рейес и Гэбриел Луна

Новый «Терминатор» продолжит сюжетную линию боевика «Терминатор 2: Судный день». Вышедшую впоследствии трилогию сценаристы и режиссёр учитывать не будут. А премьера фильма недавно переехала с июля на 22 ноября 2019 года. Возможно, из-за того, что Шварценеггеру, недавно перенёсшему операцию на сердце, требуется время на восстановление. Он присоединится к съёмочной группе в июне.