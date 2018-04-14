Названо имя нового Терминатора

Исполнитель главной роли в продолжении фильма «Терминатор» с участием Арнольда Шварценеггера найден. Об этом сообщил на своей странице в Instagram сам актер Габриэль Луна, который сыграет роль киборга.

В продолжении трилогии сыграет Линда Хамильтон, Наталья Рейс и Диего Бонета. Будет ли в фильме сниматься легендарный Арнольд Шварценеггер, пока неизвестно.

Луна известен по ролям в картине «Призрачный гонщик» и «Щ. И. Т». Ожидается, что съемки фильма начнутся летом 2018 года. Кроме того, известно, что сроки выхода картины перенесены на осень 2019 года.