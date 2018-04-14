Натали Дормер спасается от убийц в трейлере фильма «В темноте»

Звезда «Игры престолов» предстанет в образе слепой пианистки.

Похоже Натали Дормер нашла, чем занять себя после съёмок в «Игре престолов».

В фильме «В темноте» актриса предстанет в роли слепой лондонской пианистки, случайно ставшей свидетелем убийства своей соседки (Эмили Ратаковски из «Исчезнувшей»). Поначалу полиция считает смерть Вероники самоубийством, однако у одного из следователей возникают сомнения на этот счёт.

Трейлер начинается с расспроса Софии в качестве свидетеля, в котором выясняется, что Вероника является дочерью преступника. В лифте она передаёт Софии ценную информацию, являющуюся ключом к решению загадки.

Вскоре преступники осознают, что должны остановить Софию, не позволив рассказать ей то, что она знает. Во время охоты София решает, что не сможет прятаться вечно и начинает свою игру, используя для идентификации врагов повышенное чувство слуха.

Дормер написала сценарий к фильму задолго до своего дебюта в «Игре престолов». Её соавтором выступил режиссёр и продюсер картины Энтони Бирн, с которым актриса встречается с 2011 года. «В темноте» будет третьим фильмом Бирна, предыдущую «полнометражку» он поставил в 2007 году.

«В темноте» дебютирует в кино 25 мая, а в российский прокат фильм выйдет 14 июня 2018 года.