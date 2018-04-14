Мэтью Гуд: о манерах, отцовстве и дружбе

Мистера Гуда можно назвать истинным аристократом с безупречным вкусом — он настоящий английский джентльмен, снимающийся в исторических мелодрамах. Его хитрая улыбка очаровывает девушек по всему миру — и в своих кинопроектах его персонажи покоряют даже королевских особ.

Мэтью родился в 1978 году в маленькой деревушке в Девоне. Он младший из пяти детей, а его мама тоже была актрисой и временами ставила любительские спектакли в местном театре. Мэтью окончил Эксетерскую школу, затем Бирмингемский университет, потом Академию драматического искусства и начал штурмовать телепроекты. Его дебют состоялся в фильме «Золушка: Версия старшей сестры», после чего он принимал участие в нескольких популярных британских мелодрамах. Слава пришла к нему с работой в Голливуде: Вуди Аллен утвердил его на роль в «Матч-поинт» вместе со Скарлетт Йоханссон Джонатаном Рис-Майерсом , а спустя еще некоторое время он получил роль Ларри в экранизации автобиографии Джеральда Даррелла. В 2009 он появился на больших экранах — проекте Зака Снайдера «Хранители», в котором сыграл амбициозного миллиардера, готового убить все человечество. Другой фильм того же года высоко оценили критики: драму Тома Форда «Одинокий мужчина» с Колином Фертом Николасом Холтом и Джулианной Мур. После работы над известным сериалом «Аббатство Даунтаун» о нем узнали все поклонники английской культуры. Сейчас же он снимается в сериале «Корона», исполняя роль возлюбленного принцессы Маргарет.

О манерах:

Что британки замечают в нас в первую очередь, так это то, как снижается под алкоголем градус нашей чопорности, — ответил он. — И некоторые женщины сразу определяют таким образом: «О, вот этот будет мой!». А мы что, только и остается, что соглашаться. Я обычно сдерживаюсь, но мое поведение меня выдает.

Сам Мэтью признается, что его всегда привлекали девушки, которые берут дело в свои руки — например, как в фильме «Високосный год». Он равнодушно относится к вспышкам камер на ковровой дорожке и желтой прессе. Мэтью редко посещает мероприятия, обычно приходит только на свои премьеры или премьеры лучших друзей. Шумным сборищам он предпочитает вечер за бутылкой пива у себя дома.

Я стараюсь приходить на интервью с хорошим настроением и не в слишком защитной позиции, чтобы мы могли хорошо провести время. Потому что это такой странный процесс — это как знать, что ты с кем-то переспишь, а они про это напишут.

О своем имидже:

Мэтью не беспокоится о том, что о нем подумают люди, например, он уже трижды исполнил роль гея в фильме и считает, что справился с этой задачей на отлично.

— Интересно, а кто целуется лучше: Эмми Адамс или Колин Ферт? — Да какой-то особой разницы нет — губы ведь у них одинаковые. Но и Колин, и Эмми целуются великолепно, хотя София лучше.

Стиль его одежды значительно поменялся за годы актерской карьеры, но все же в свет он старается выходить в строгих костюмах. В обычной жизни он носит неряшливую и простую одежду — потому что живет в пригороде и даже сам колет дрова для своего камина. Нельзя оставить без внимания и другую важную область его жизни:

Кроме того, что я актер, у меня по жизни есть и вторая профессия: отец. Чаще всего это заключается в работе таксистом для своих домочадцев и сидении в машине в пробках.

Сейчас Мэтью женат на актрисе Софи Дьюмок, и у пары — две дочери и сын.

Был момент, когда я, моя жена и дочка пошли и купили ковбойские ботинки. Правда, себе я их не купил. Мне показалась, что для британца это было бы слишком.

Гуд старается не тратить много времени на внешний вид, а стилистом для него выступает Софи:

Я люблю пиджак из джерси. Кепка тоже меня спасает в поездках, отменяя необходимость думать о прическе и укладке. Если дело происходит зимой, то я надеваю вязаную шапку и теплые свитера.

О дружбе:

В фильме «Игра в имитацию» Мэтью исполняет роль соперника Бенедикта Камбербетча . В реальной жизни они близкие друзья, которые любят выпить вечером по бокалу вина. Мэтью зовет друга «Беном» и любит упоминать его безграничный талант в интервью:

Я так горжусь Беном. Я знаю его столько лет, и только недавно он вышел на первый план. Больше он не будет повторять на моем диване «Моя карьера никуда не идет!». Теперь ему тяжело ходить по улицам.

Его успеху Мэтью не завидует и считает главным то, что он способен заплатить собственные налоги. К еще одной партнерше по фильму Кире Найтли у него схожее отношение, и он не беспокоится о том, что в фильме они получили больше экранного времени. Его цель — не стать самым известным актером на свете, а поработать как можно с большим количеством талантливых режиссеров и необычными сценариями.