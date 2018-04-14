Джеймс Макэвой сыграет во второй части «Оно» 

Шотландский актер ведет переговоры об участии в продолжении нашумевшего хоррора по книге Стивена Кинга, передает Variety.
По сюжету сиквела, подросшие герои почти через 30 лет возвращаются в родной город и хотят расправиться, наконец, со страшным клоуном.
Как стало известно, Джеймсу Макэвою предложили роль Билла Денбро, лидера "Клуба Неудачников", который стал писателем.
Уже известно, что режиссером сиквела вновь станет Андрес Мускетти, а роль главного злодея, клоуна Пеннивайса, снова исполнит Билл Скарсгард.
Также к учстаию в фильме приглашены Джессика Честейн и Билл Хейдер.
Съемки сиквела начнутся уже летом этого года, а на большие экраны фильм выйдет 6 сентября 2019 года.