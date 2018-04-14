Фильмы на выходные. Выбор Стаса Тыркина

«Симфония для Анны» (2017) Кадр из фильма Режиссер — Вирна Молина, Эрнесто Ардито В ролях: Вера Фогвилл, Родриго Ноя В аргентинском литературно-элегическом повествовании об юности, пришедшейся на репрессивное время (1970-е), учащиеся увлечены первой любовью, лирическими переживаниями, но активно участвуют и в политической жизни, и даже захватывает школу, чтобы пришедшие к власти после смерти Перрона фашисты не смогли уволить их любимого декана. Но все закончится плохо и по количеству пролитых слез этот фильм может соревноваться с самыми слезливыми мыльными операми Латинской Америки. Благородно то, что слёзы льются по погибшим от рук фашистской хунты детям, которые только начинали свою мелодраматическую жизнь, но из заготовленных для них 100 серий, им удалось сыграть максимум десять.

Культура, пятница, 0.10 "Патерсон" (2016) Кадр из фильма Режиссер — Джим Джармуш В ролях: Адам Драйвер , Гольшифте Фарахани Новый фильм автора «Мертвеца» и «Выживут только любовники» — медитация на тему прорастания поэзии из тривиальнейших проявлений жизни. Как Чарльз Буковский служил на почте, так поэт по фамилии Патерсон служит водителем автобуса в провинциальном городке Патерсон, штат Нью-Джерси. Подслушивая разговоры пассажиров, подсматривая сценки в баре, куда он заходит каждый вечер, смиренно вынося каждый день все более и более приторные глупости жены Лауры (как ещё могут звать музу поэта?), он выражает себя в поэтических образах, прорастающих из того бытового сора, о котором писала Ахматова. При этом поэтом Патерсон себя не считает и о сохранности своих стихов не заботится. Потеря всего написанного означает слом, кризис, но в то же время и новые горизонты, перед которыми Джармуш, снявший очень простой, светлый, грустный и поэтичный фильм, благородно оставляет своего героя, себя и нас.

Первый, пятница, 0.30 «Квартира» (1960) Кадр из фильма Режиссер: Билли Уайлдер В ролях: Джек Леммон Ширли МакЛейн Мелкий клерк надеется продвинуться по служебной лестнице, предоставляя квартиру для свиданий своим начальникам, жаждущим изменять супругам. Но влюбляется в подружку своего босса. Еще один шедевр от автора «В джазе только девушки», где звучала ставшая расхожей фраза «Никто не идеален». Быть может, только к Билли Уайлдеру она не относится.

Культура, Суббота, 14.20 и 0.20