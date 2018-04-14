Американский актёр и продюсер Эдриан Броуди отмечает 45-летие. Сниматься в кино и рекламных роликах он начал ещё в подростковом возрасте, а после окончания Американской академии кинематографических искусств и наук стал работать в театре. Знаковой для кинокарьеры актёра стала роль в фильме «Тонкая красная линия», а всемирную известность принесла драматическая картина «Пианист», где артист сыграл польско-еврейского музыканта. За эту роль он был награждён премиями «Оскар» и «Сезар». Среди других работ актёра — «Таинственный лес», «Пиджак», «Кинг-Конг», «Манолете», «Джалло», «Учитель на замену», «Полночь в Париже», «Отель „Гранд Будапешт“. Эдриан Броуди в жизни и на экране — в фотогалерее RT.