Ещё
Эдриану Броуди — 45
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эдриану Броуди — 45 

RT на русском 58 минут назад
Фото: RT на русском
Американский актёр и продюсер Эдриан Броуди отмечает 45-летие. Сниматься в кино и рекламных роликах он начал ещё в подростковом возрасте, а после окончания Американской академии кинематографических искусств и наук стал работать в театре. Знаковой для кинокарьеры актёра стала роль в фильме «Тонкая красная линия», а всемирную известность принесла драматическая картина «Пианист», где артист сыграл польско-еврейского музыканта. За эту роль он был награждён премиями «Оскар» и «Сезар». Среди других работ актёра — «Таинственный лес», «Пиджак», «Кинг-Конг», «Манолете», «Джалло», «Учитель на замену», «Полночь в Париже», «Отель „Гранд Будапешт“. Эдриан Броуди в жизни и на экране — в фотогалерее RT.
RT на русском: последние новости
Что смотреть в кино на выходных На форуме IPQuorum-2018 в Светлогорске обсудили цифровую экономику Серебренникова пригласят лично представить фильм «Лето» на Каннском фестивале
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой29
Классика и гениталии: что не так с нашим театром167
10 запоминающихся сериалов3
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий3
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение