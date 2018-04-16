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Первая встреча Чубакки и Хана Соло в тизере спин-оффа «Звездных войн»
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Первая встреча Чубакки и Хана Соло в тизере спин-оффа «Звездных войн» 

Киноафиша 59 минут назад
Фото: Киноафиша
Lucas Film и Disney порадовали поклонников космической саги новым тв-роликом к фильму «Хан Соло: Звездные войны. Истории».
В небольшом видео представлен момент знакомства двух ключевых героев — Хана Соло и Чубакки. А также их забавные совместные сцены, в которых Чубакка, в привычной ему разговорной манере, одобрительно или снисходительно рычит.
Роль искателя приключений и контрабандиста Соло исполнил Олден Эйренрайк («Прекрасные создания»), в «шкуру» его приятеля Чубакки влез Йонас Суотама.
Российская премьера фантастического боевика «Хан Соло: Звездные войны. Истории» состоится 24 мая.
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