Первая встреча Чубакки и Хана Соло в тизере спин-оффа «Звездных войн»

Lucas Film и Disney порадовали поклонников космической саги новым тв-роликом к фильму «Хан Соло: Звездные войны. Истории».

В небольшом видео представлен момент знакомства двух ключевых героев — Хана Соло и Чубакки. А также их забавные совместные сцены, в которых Чубакка, в привычной ему разговорной манере, одобрительно или снисходительно рычит.

Роль искателя приключений и контрабандиста Соло исполнил Олден Эйренрайк («Прекрасные создания»), в «шкуру» его приятеля Чубакки влез Йонас Суотама.

Российская премьера фантастического боевика «Хан Соло: Звездные войны. Истории» состоится 24 мая.