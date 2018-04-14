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Кшиштоф Занусси: режиссер Милош Форман любил людей и умел достучаться до каждого
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Кшиштоф Занусси: режиссер Милош Форман любил людей и умел достучаться до каждого 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Американский режиссер чешского происхождения Милош Форман, скончавшийся на 87-м году жизни, любил людей, его фильмы были близки миллионам зрителей, он умел достучаться до каждого. Об этом сказал ТАСС в субботу польский режиссер Кшиштоф Занусси, приехавший в Москву на первую церемонию вручения кинопремии «Золотая арка».
"Кончина Милоша Формана — это огромный удар для всех нас, огромная утрата, — отметил Занусси. — Я знал, что он болеет, но никак не предполагал, что все закончится так быстро".
По словам режиссера, Форман был «редким художником, который очень любил людей, умел обратиться к совершенно разной публике и достучаться до каждого».
"Мы были хорошо знакомы, часто встречались, Милош очень поддерживал меня, когда я пытался работать в США, — рассказал обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и других международных кинонаград. — Именно благодаря ему я понял, что мое место не в Америке, а в Европе. У самого Милоша Формана выбора, к сожалению, не было".
Милош Форман начал свою режиссерскую карьеру в Чехословакии, после подавления движения «Пражской весны» 1968 года режиссер эмигрировал в США. Там он снял два фильма, которые стали обладателями «Оскара» в главной категории «лучший фильм года» — «Пролетая над гнездом кукушки» (One Flew Over the Cuckoo's Nest,1975 год, пять премий «Оскар») и «Амадей» (Amadeus, 1984 год, восемь премий «Оскар»).
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