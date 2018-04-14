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«Как в фильме ужасов»: озеро, полное черепов, нашли в Приморье
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«Как в фильме ужасов»: озеро, полное черепов, нашли в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Житель Приморья обнаружил озеро, полное черепов, и снял его на видео, сообщает PRIMPRESS.
Как пишут в сообществе «Экипажи ДПС», в пятницу 13, вот такую жуткую картину снял подписчик в районе Золотоотвала недалеко от Артема.
На кадрах видно небольшое озеро, дно которого почти полностью покрыто черепами. Также черепа разбросаны по берегу озера. По словам автора ролика, это черепа свиней.
«Это не камни, не пакеты и не мусор, а черепа. В них — весь пруд», — рассказал мужчина.
Интернет-пользователей, посмотревших видео, оно ужаснуло. «Хоть в кино не ходи. Можно хорроры снимать», «Как в фильме ужасов! А рядом-то Игорная зона!», «Это капец. И кто-то считает еще это нормальным».
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