«Молодость»

Год: 2015

Страна: Италия, Франция, Великобритания, Швейцария

Сценарий: Паоло Соррентино

Оператор: Лука Бигацци

Харви Кейтель, Пол Дано, Кто снимался в фильме «Молодость»: Майкл Кейн Рэйчел Вайс , Габриэлла Белисарио, Лаура Де Марки, Алекс МакКуин , Йен Кейр Аттард, Адам Джексон-Смит Сюжет фильма «Молодость» На альпийском спа-курорте по давно заведенной традиции отдыхают старые друзья ‒ Фред Белинжер (Майкл Кейн) и Мик Бойл (Харви Кейтель). К закату жизни оба многого добились в жизни: Фред ‒ всемирно известный дирижер и композитор, Мик ‒ знаменитый кинорежиссер. Фред уже давно не концертирует, но музыка живет в нем: он то выводит мелодию шуршащим фантиком, то мысленно дирижирует оркестром. Он еще интересен публике. Эмиссар Королевы находит Фреда на курорте и передает просьбу Ее Величества исполнить на дне рождения ее супруга его «Простую мелодию». Эмиссар настойчив, но Фред отказывается: на то у него веские причины.

Мик хочет снять свой последний фильм-завещание. Здесь, в Альпах, он и его молодые коллеги работают над финалом будущего фильма. Мик намерен снимать в нем голливудскую звезду Бренду Морель (Джейн Фонда). Но Бренда неожиданно отказывается от съемок. Пятьдесят три года дружбы дают ей право открыто сказать Мику, что он стар, выдохся и все его последние фильмы ‒ «полный отстой».

Совершая долгие прогулки среди альпийских лугов, старики вспоминают молодость, выясняют, кому же из них отдала предпочтение девушка, в которую когда-то были влюблены оба, подтрунивают над неумолимыми приметами старости.

Дочь и директор Фреда Лена тяжело переживает разрыв с мужем, сыном Мика. В беседах с отцом она высказывает давние детские обиды.

Фред навещает в психиатрической лечебнице свою жену. Пусть сейчас она не понимает его, но он говорит с ней об их любви, о музыке, которой они служили, о том, что дано понимать только им двоим.

На сцене симфонический оркестр. В зале — августейшие особы. Впервые за много лет Фред дирижирует оркестром, который исполняет его «Простую мелодию». Интересные факты о фильме «Молодость»:

Модель румыно-итальянского происхождения Мадалина Генеа сыграла в фильме роль Мисс Вселенной. Для постера был использован кадр с ее участием. Фильм снимался в восточной части швейцарских Альп. Мик провожает своих молодых коллег на железнодорожной платформе Визен, расположенной между Санкт-Морицем и Давосом. Певцы Палома Фэйт, создатель группы «Sun Kil Moon» Марк Козелек и Суми Чо играют в фильме самих себя. У Фейт даже есть несколько реплик. Джейн Фонда заинтересовалась ролью Бренды после того, как ее давний друг Аль Пачино сказал ей, что она написана «просто для нее». В фильме снимались три актера, удостоенные премии «Оскар» ‒ Майкл Кейн, Джейн Фонда и Рэйчел Вайс ‒ и один номинант на «Оскара» ‒ Харви Кейтель. Последний эпизод фильма, в котором Фред Белинджер дирижирует, аллюзия «Репетиции оркестра» Федерико Феллини (1978). Соррентино является давним поклонником Феллини. Награды

68-й Каннский кинофестиваль (2015). Золотая пальмовая ветвь. Паоло Соррентино «Серебряная лента». Лучший режиссер ‒ Паоло Соррентино. Лучший оператор ‒Лука Бигацци. Лучший монтаж ‒ Кристьяно Травальоли. Кинофестиваль в Карловых Варах. Приз зрительских симпатий. Итальянский «Золотой глобус». Лучший сценарий ‒ Паоло Соррентино. Лучший оператор ‒ Лука Бигацци Премия Европейской киноакадемии. Лучший фильм. Лучший европейский режиссер ‒ Паоло Соррентино.

Трейлер фильма «Молодость»: https://www.youtube.com/watch?v=cgqwBNyq1Tg Кадры из фильма «Молодость»:

Кадр из фильма «Молодость»

Кадр из фильма «Молодость»

Кадр из фильма «Молодость»

Кадр из фильма «Молодость»

Кадр из фильма «Молодость»