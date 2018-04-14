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Что случилось с сыном Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова
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Что случилось с сыном Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова 

Русская семерка 52 минуты назад
Фото: Русская семерка
О причинах гибели своего сына, спровоцированных наркотической зависимостью, Вячеслав Васильевич и Нонна Викторовна предпочитали не говорить.
«Звездный мальчик»
Владимир Тихонов умер в 1990 году от сердечной недостаточности. Ни Нонна Мордюкова, ни Вячеслав Тихонов никогда не говорили о своем сыне подробно — ни о его достижениях в творчестве, ни о проблемах, которые могли ему в этом плане мешать (и мешали). Владимир к 1983 году стал заслуженным артистом РФ (в 19 лет). Владимир снялся в 18 фильмах, самым заметным из которых стал «Русское поле», где он в начале 70-х сыграл умершего сына героини Нонны Мордюковой. У актеров плохая примета — играть покойников. Владимир Тихонов после этого фильма творческих удач ни снискал.
Наркотики были уже в училище
Первая жена Владимира Тихонова, звезда отечественного кинематографа Наталья Варлей, прямо говорила в интервью, что ее первый муж умер «из-за наркотиков». Наталья утверждала, что Владимир Тихонов пристрастился к ним даже раньше, чем они познакомились, в Щукинском училище. Наталья и Владимир поженились на четвертом курсе, а Тихонов, по словам Варлей, к тому времени «был подвержен». Он тяготился родительской известностью, и этот «дамоклов меч», наверное, во многом сыграл свою роковую роль.
Что вспоминал мама
Нона Мордюкова, как могла, боролась с пагубным пристратием сына. Приезжала к нему в больницу. Поверила в то, что «это» больше не повторится. Но Тихонову приносили наркотики «друзья». В телепрограмме Влада Листьева «Тема» Нона Мордюкова говорила: это «паровозное колесо» горя (для нее) «не сошло с души». Нона Викторовна продолжала трудиться, снималась. Ее самым последним, знаковым, стал фильм Дениса Евстигнеева «Мама».
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