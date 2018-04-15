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Фильм Звягинцева «Нелюбовь» получил премию «Золотая арка»
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Фильм Звягинцева «Нелюбовь» получил премию «Золотая арка» 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» стал лучшим игровым фильмом по версии международной кинопремии «Восток-Запад. Золотая арка», сообщила пресс-служба премии.
Церемония награждения прошла в субботу в московском Центре оперного пения Галины Вишневской.
"Для нас очень важно чувствовать себя не в изоляции, быть причастными к мировой кинематографии и, в частности, того евразийского пространства, которое во многом заряжено общими фобиями, надеждами, чаяниями, мечтами", — сказал продюсер фильма Александр Роднянский.
Премия присуждается впервые кинематографистам стран Восточной Европы и Западной Азии.
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