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«Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Восток-Запад. Золотая арка»
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«Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Восток-Запад. Золотая арка» 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» стал лучшим игровым фильмом по версии международной кинопремии «Восток-Запад. Золотая арка», а также получил приз за режиссуру, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу премии.
Приз за лучший сценарий поделили две картины — российская «Аритмия» Бориса Хлебникова и венгерская «О теле и душе» Ильдико Иньеди.
Жюри также отметило фильмы «Ноябрь» Райнера Сарнета, «Поророка» Константина Попеску, «Тесноту» Кантемира Балагова и картину «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.
Премию за вклад в кинематограф получил польский режиссер Кшиштоф Занусси. А специальный приз «Звезда Евразии» вручили сербской актрисе Миряне Каранович — звезде фильмов режиссера Эмира Кустурицы.
Как отмечается, лучшим актером, по мнению жюри «Золотой арки», стал Богдан Думитраке, исполнивший главную роль в фильме Константина Попеску «Поророка».
Ранее сообщалось, что «Нелюбовь» и «Теснота» стали лидерами по номинациям на премию «Восток-Запад. Золотая арка».
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