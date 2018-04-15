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«Нелюбовь» Звягинцева получила премию
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«Нелюбовь» Звягинцева получила премию 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Нелюбовь"
Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" стал лучшим игровым фильмом по версии международной кинопремии "Восток-Запад. Золотая арка", а также получил приз за режиссуру, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу премии.
Приз за лучший сценарий поделили две картины — российская "Аритмия" Бориса Хлебникова и венгерская "О теле и душе" Ильдико Иньеди.
Жюри также отметило фильмы "Ноябрь" Райнера Сарнета, "Поророка" Константина Попеску, "Тесноту" Кантемира Балагова и картину "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта.
Премию за вклад в кинематограф получил польский режиссер Кшиштоф Занусси. А специальный приз "Звезда Евразии" вручили сербской актрисе Миряне Каранович — звезде фильмов режиссера Эмира Кустурицы.
Как отмечается, лучшим актером, по мнению жюри "Золотой арки", стал Богдан Думитраке, исполнивший главную роль в фильме Константина Попеску "Поророка".
Ранее сообщалось, что "Нелюбовь" и "Теснота" стали лидерами по номинациям на премию "Восток-Запад. Золотая арка".
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