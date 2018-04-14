«Ран»

Жанр: боевик, драма, исторический

Год: 1985

Страна: Япония, Франция

Сценарий: Акира Куросава, Хидэо Огуни, Масато Идэ Оператор: Асакадзу Накаи, Такао Сайто, Масахару Уэда

Кто снимался в фильме «Ран»: Тацуя Накадай Акира Тэрао , Дзинпати Нэдзу, Дайсукэ Рю, Миэко Харада, Ёсико Миядзаки, Хисаси Игава, Питер, Масаюки Юи, Кадзуо Като Сюжет фильма «Ран» Фильм рассказывает о падении влиятельного аристократа по имени Итимондзи Хидэтора, реально проживавшего в Японии в ХVI веке, в Эпоху воюющих провинций. У него трое сыновей, которые не в ладах друг с другом, поэтому стареющий правитель решает разделить между ними свои земли. Лишь младший сын пытается образумить отца и говорит, что тот таким образом лишь погубит их род. В то же время старшие братья увещевают отца, что ничего страшного не произойдет. Младший сын изгнан, сам Хидэтора обманут старшими сыновьями, которые начинают беспощадную братоубийственную войну. Интересные факты о фильме «Ран»:

Жанр фильма «Ран» определяется как дзидайгеки — историческая костюмированная драма. Подготовка к фильму заняла у Куросавы десять лет. Все это время он тщательно прорисовывал каждую сцену. К моменту работы над фильмом мастер почти ослеп, поэтому его заготовки пригодились помощникам режиссера, которые сверялись с раскадровкой. Для Куросавы мелочей не существовало. Так, несколько сотен костюмов для фильма, придуманных самим режиссером, отшивались вручную в течение двух лет. А замок, разрушенный в середине фильма, был специально выстроен на склоне горы Фудзи, а затем сожжен. Во время съемок картины Акира Куросава овдовел. Он прервал работу лишь на один день траура по умершей супруге Йоко Ягучи.

Трейлер фильма «Ран»: https://www.youtube.com/watch?v=AbbfDntoRRk Кадры из фильма «Ран»:

Кадр из фильма «Ран»

Кадр из фильма «Ран»

Кадр из фильма «Ран»

Кадр из фильма «Ран»

Кадр из фильма «Ран»