6 веселых фильмов для семейного просмотра

Для тех кто любит приключения, путешествия, новые яркие эмоции, но не может ни на день расстаться со своей семьёй, наша подборка о семейных поездках. Невероятные курьёзы и неожиданные повороты ждут вас вместе с персонажами фильмов.6 веселых фильмов для семейного просмотраБез тормозов (2017) Франко-македонская комедия о семейном путешествии,

которое выходит из под контроля. Во взятой на прокат машине, в которой находятся глава семейства, его беременная жена, двое детей, его отец и, прихваченная на заправке папой,

неформальная девица, ломаются тормоза. Все включено. Каникулы в Греции (2012) Шведская семейная комедия. Отец семейства Рудольф собирается в Грецию на конференцию и решает взять

с собой всю семью. Пока все дружно собираются на отдых, выясняется, что на конференцию, вместо Рудольфа, едет его начальник. Чтобы не расстраивать семью,

Рудольф принимает решение отвезти всех к морю, не говоря ни слова об изменившихся обстоятельствах. Только теперь ему придётся оплатить всё самому, а он крайне бережливый человек, а точнее нереальный скряга!

Каникулы (1983) Легендарная приключенческая комедия с неподражаемым

Чеви Чейзом в главной роли. Первая картина из целой серии семейных приключений семейства Гризвольд

(Европейские каникулы; Рождественские каникулы; Каникулы в Вегасе). Весёлая, яркая, прекрасная комедия! Каникулы (2015) Фильм — ремейк одноимённого фильма 1983 года. Повзрослевший Рассел (Расти) Гризвольд решает устроить своей семье каникулы

своего детства. Он полон решимости провезти своё семейство через всю страну в лучший

тематический парк Америки, несмотря на все проблемы и препятствия,

встречающиеся в дороге! На море (2008) Российская семейная комедия. Компания с детьми приезжает в Испанию на море. Как только они приезжаю не снятую виллу, они сразу начинают собираться на море, но, возникающие на месте

проблемы, а так же разные желания друзей, постоянно мешают им добраться до пляжа. Смогут ли за 10 дней герои поплескаться в вожделенном море, большой вопрос!

Дурдом на колесах (2006) Семейная, очень весёлая комедия с Робином Уильясом

в главной роли. Безумный трудоголик Боб Монро, меняет курс семейного путешествия, не ставя свою семью в известность. И, вместо обещанного отдыха на Гавайях,

они отправляются в дорожное путешествие в Колорадо в огромном трейлере. Немыслимые приключения, дорожные происшествия, навязчивые знакомства, да, ещё и управление трейлером даётся Бобу с огромным трудом.

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