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6 веселых фильмов для семейного просмотра
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6 веселых фильмов для семейного просмотра 

Fraufluger.ru 24 минуты назад
Фото: Fraufluger.ru
Для тех кто любит приключения, путешествия, новые яркие эмоции, но не может ни на день расстаться со своей семьёй, наша подборка о семейных поездках. Невероятные курьёзы и неожиданные повороты ждут вас вместе с персонажами фильмов.6 веселых фильмов для семейного просмотраБез тормозов (2017) Франко-македонская комедия о семейном путешествии,
которое выходит из под контроля. Во взятой на прокат машине, в которой находятся глава семейства, его  беременная жена, двое детей, его отец и, прихваченная на заправке папой,
неформальная девица, ломаются тормоза. Все включено. Каникулы в Греции (2012) Шведская семейная комедия. Отец семейства Рудольф собирается в Грецию на конференцию и решает взять
с собой всю семью. Пока все дружно собираются на отдых, выясняется, что на  конференцию, вместо Рудольфа, едет его начальник. Чтобы не расстраивать семью,
Рудольф принимает решение отвезти всех к морю, не говоря ни слова об  изменившихся обстоятельствах. Только теперь ему придётся оплатить всё самому, а  он крайне бережливый человек, а точнее нереальный скряга!
Каникулы (1983) Легендарная приключенческая комедия с неподражаемым
Чеви Чейзом в главной роли. Первая картина из целой серии семейных приключений семейства Гризвольд
(Европейские каникулы; Рождественские каникулы; Каникулы в Вегасе). Весёлая, яркая, прекрасная комедия! Каникулы (2015) Фильм — ремейк одноимённого фильма 1983 года. Повзрослевший Рассел (Расти) Гризвольд решает устроить своей семье каникулы
своего детства. Он полон решимости провезти своё семейство через всю страну в лучший
тематический парк Америки, несмотря на все проблемы и препятствия,
встречающиеся в дороге! На море (2008) Российская семейная комедия. Компания с детьми приезжает в Испанию на море. Как только они приезжаю не  снятую виллу, они сразу начинают собираться на море, но, возникающие на месте
проблемы, а так же разные желания друзей, постоянно мешают им добраться до  пляжа. Смогут ли за 10 дней герои поплескаться в вожделенном море, большой вопрос!
Дурдом на колесах (2006) Семейная, очень весёлая комедия с Робином Уильясом
в главной роли. Безумный трудоголик Боб Монро, меняет курс семейного путешествия, не  ставя свою семью в известность. И, вместо обещанного отдыха на Гавайях,
они отправляются в дорожное путешествие в Колорадо в огромном трейлере. Немыслимые приключения, дорожные происшествия, навязчивые знакомства, да, ещё и  управление трейлером даётся Бобу с огромным трудом.
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