Московские театры получили 17 премий и наград «Золотой маски»

Театры столицы получили 17 наград премии «Золотая маска», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

«Пятнадцатого апреля на новой сцене Большого театра состоялась церемония вручения 24-й премии «Золотая Маска». Москва снова подтвердила звание центра театральной жизни», — написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что столичные театры получили 17 премий и специальных наград жюри в номинациях «Лучший спектакль в балете», «Лучший спектакль в жанре мюзикла», «Лучший спектакль в опере», «Лучшая мужская и женская драматические роли».

«Поздравляю наших театральных деятелей с победой!» — добавил мэр.

«Золотая маска» вручается с 1993 года за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреатов определяют на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.