Ещё
Московские театры получили 17 премий и наград «Золотой маски»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Московские театры получили 17 премий и наград «Золотой маски» 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Театры столицы получили 17 наград премии «Золотая маска», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Пятнадцатого апреля на новой сцене Большого театра состоялась церемония вручения 24-й премии «Золотая Маска». Москва снова подтвердила звание центра театральной жизни», — написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что столичные театры получили 17 премий и специальных наград жюри в номинациях «Лучший спектакль в балете», «Лучший спектакль в жанре мюзикла», «Лучший спектакль в опере», «Лучшая мужская и женская драматические роли».
«Поздравляю наших театральных деятелей с победой!» — добавил мэр.
«Золотая маска» вручается с 1993 года за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреатов определяют на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.
РИАМО: последние новости
Минздрав считает нужным завести штатного медика на каждом предприятии в РФ Жена Этуша опровергла информацию о его госпитализации Изъятые картины известных художников передадут музею «Новый Иерусалим» 18 апреля
 Ещё 42 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Что стало со звездами «Аншлага»19
Секс по-настоящему в кино
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
10 комедий, которые способны улучшить понедельник3
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение