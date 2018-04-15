Ещё
Серебренников стал лауреатом «Золотой маски»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серебренников стал лауреатом «Золотой маски» 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Режиссер Кирилл Серебренников, который в данный момент находится под домашним арестом, стал лауреатом театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера в опере» за постановку «Чаадский», передает РИА «Новости».
Торжественная церемония награждения лауреатов театральной премии «Золотая маска» проходит в воскресенье на Новой сцене Большого театра. Жюри награды присудило Кириллу Серебренникову «Золотую маску» за «лучшую работу режиссера в опере».
Театральные деятели и гости вечера приветствовали решение жюри продолжительными аплодисментами.
На открытии торжественной церемонии награждения директор театральной премии «Золотая Маска» Мария Ревякина высказалась в поддержку Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Алексея Малобродского и Юрия Итина, которые являются фигурантами уголовного дела о хищении.
Газета.Ru: последние новости
"Нелюбовь" Звягинцева получила премию "Восток-Запад. Золотая арка" Фильм Серебренникова о Цое покажут на Каннском кинофестивале Мерзликин вступился за Козловского после показа "Танков"
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главные хиты Аллы Пугачевой3
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой35
Как сейчас выглядит Жади из сериала «Клон» и чем она занимается?
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий6
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение