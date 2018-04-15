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Найден актер на роль нового Терминатора
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Найден актер на роль нового Терминатора 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В шестой части франшизы «Терминатор» роль машины-убийцы достанется американскому артисту Гэбриелу Луна, по сообщению издания Deadline. Джеймс Кэмерон и Тим Миллер, работающие над постановкой картины, пока не сообщили, на чью сторону встанет новый персонаж, равно как и не раскрыли деталей сюжета. Гэбриел уже успел зарекомендовать себя отличным исполнителем ролей в остросюжетных историях. Наиболее известной его работой можно назвать роль Призрачного гонщика в сериале АМС «Агенты Щ. И. Т». Также среди его ролей можно упомянуть сериалы «Настоящий детектив», «Побег», «Связь», «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Харли и братья Дэвидсон».
В съемках также примут участие такие актеры как Наталия Рейс, Диего Бонета, Маккензи Дэвис, Линда Хэмилтон и символ всей эпопеи Арнольд Шварценеггер. Последний не так давно перенес срочную операцию на открытом сердце в лос-анджелесском центре Седарс-Синай. Железному Арни потребовалась замена артериального клапана. Несмотря на возникшие осложнения, операция прошла успешно и сейчас Арнольд находится в стабильном состоянии, но врачи рекомендовали ему избегать интенсивных нагрузок. «Я чувствую себя лучше, — рассказал артист прессе. — При всем позитивном настрое, не могу сказать, что все прекрасно, нет, пока не прекрасно», — сообщает regnum.ru.
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