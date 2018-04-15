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Два вагона декораций и пьеса «Номер 13» заиграла в Салехарде как брызги шампанского
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Два вагона декораций и пьеса «Номер 13» заиграла в Салехарде как брызги шампанского 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Артисты Московского театра комедии выступили на сцене Культурно-делового центра и сорвали шквал аплодисментов от благодарных салехардцев. Искрометную комедию по мотивам пьесы английского драматурга Рея Куни «Номер 13» представил молодой режиссер и актер Сергей Ефремов со своей энергичной командой.
Спектакль зародился в стенах Щукинского училища. Это дипломная работа Сергея Ефремова, которой он очень гордиться. На сцене спектакль идет уже на протяжении десяти лет. Три года назад его переформатировали, пригласили ведущих актеров театров, и он зажил другой жизнью. Легендарный Борис Смолкин, Мирослава Карпович, Андрей Гайдулян на протяжении двух с половиной часов заряжали невероятным позитивом и заставляли зрителя посмеяться от души.
«Пьеса «Номер 13» уже много лет ставится в разных театрах мира. Это популярная постановка, которая никогда не надоест и каждый раз открывает зрителю что-то новое. Она — беспроигрышная и игристая как брызги шампанского», — поделилась Мирослава Карпович.
Легкомысленная, фривольная комедия пришлась по вкусу и салехардцам. Действие спектакля разворачиваются в гостиничном номере с сакральным числом 13, где главный герой помощник премьер-министр Великобритании Ричард со своей любовницей в окне собственного номера обнаружили труп неизвестного. Ситуация страшная и запутанная, но как же она смешно смотрится в постановке Сергея Ефремова. Положение, в какое попали герои, еще и осложняется бурно кипящей жизни внутри отеля.
«В английский юмор, мы привнесли смех. Это пьеса-хит 2000 годов, даже если её плохо сыграть, её нельзя испортить. Это очень хорошая комедия», — отметил Андрей Гайдулян.
Чтобы салехардцы увидели постановку именно такой, какой её видят на московской сцене — без изменений, специально для этого привезли два вагона сценических декораций. Спектакль технически очень сложный, так как много динамики, актеры быстро сменяют друг друга в речи, в движении. В нем задействованы десять актеров разных поколений. Играют с драйвом, на одном дыхании. Здесь нет маленьких проходных ролей — каждому из актеров режиссер дал свое соло и возможность раскрыться по-новому. В результате получился очень ироничный спектакль о жизни.
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